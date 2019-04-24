Чемпион мира в весе Головкина определился с соперником и датой следующего боя
Чемпион мира в среднем весе по версии WBO американец Деметриус Андраде (27−0, 17 KO) договорился о защите титула, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Чемпион мира в среднем весе по версии WBO американец Деметриус Андраде (27−0, 17 KO) договорился о защите титула, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Американец выйдет на ринг против поляка Мацея Сулейцки (28−1−0, 11 КО). Поединок состоится 28-го июня в Провиденсе (Род-Айленд, США) — родном городе Андраде и будет транслироваться DAZN.
Отметим, что ранее рассматривался вариант для проведения защиты титула Андраде в андеркарте боя казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО), который 8 июня на арене Madison Square Garden в