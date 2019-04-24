Чемпион мира в весе Головкина определился с соперником и датой следующего боя

Американец выйдет на ринг против поляка Мацея Сулейцки (28−1−0, 11 КО). Поединок состоится 28-го июня в Провиденсе (Род-Айленд, США) — родном городе Андраде и будет транслироваться DAZN.

Отметим, что ранее рассматривался вариант для проведения защиты титула Андраде в андеркарте боя казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО), который 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке встретится с непобежденным канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО).