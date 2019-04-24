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11:01 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер Головкина раскрыл детали контракта с DAZN и сроки трилогии с «Канело»

Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) в интервью FightHub TV поделился информацией относительно организации третьего боя между казахстанцем и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО).

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По его словам, трилогия в сентябре этого года является приоритетной целью стримингового сервиса DAZN, с которым подписаны оба боксера. Свой дебютный бой на платформе Головкин проведет 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, а соперником будет 35-летний канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО). Поединок состоится в договорном весе 164 фунта.

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«Бой с небитым Роллсом — первый в рамках большой сделки Головкина с DAZN. Думаю, 8 июня мы увидим фейерверки. Это один из опасных поединков, он встречается с голодным и непобежденным парнем из Канады. Если Геннадий не будет на высоте, все может пойти наперекосяк. Но если он будет успешен, и “Канело” со своей стороны добьется успеха (в бою с Джейкобсом), то DAZN сказали нам, что они по-настоящему хотят устроить третий бой (Головкин и “Канело”. Посмотрим, как все сложится, но никто не смотрит мимо Стива. Он потрясающий джентльмен и большой профессионал», — сказал Леффлер в интервью FightHub TV.

«DAZN действительно агрессивно преследовали Головкина, когда “Канело” подписал контракт с ними. Их целью было устроить ему третий бой с Головкиным. Как только они подписали “Канело”, они отправились за Геннадием, как и многие другие платформы. DAZN ясно дали понять, что их приоритетная цель — сделать третий бой Головкин — “Канело”. С нашей стороны подписание контракта с DAZN — легчайший путь к этому поединку. DAZN сказали “Канело”, что его большой контракт включает в себя третий бой с Головкиным. “Канело” должен победить 4 мая, ему предстоит нелегкий поединок с Дэнни Джейкобсом. Если он выиграет у Дэнни, а Геннадий — у Роллса, тогда я не вижу никаких препятствий с нашей стороны и со стороны DAZN, которые могли бы помешать третьему бою», — добавил промоутер.

Напомним, Головкин и Альварес встречались дважды на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США): в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

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