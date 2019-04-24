«Никто не хочет драться со мной». Головкин — о смене веса и своей новой цели в боксе

Свой следующий бой Головкин в новом для себе весе — 164 фунта, что на четыре фунта выше лимита среднего дивизиона. Соперником будет 35-летний канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО). Сам поединок пройдет 8 июня на арене Madison Square Garden в
«Сейчас я стал умнее и набрался опыта. Если у меня будет большой бой в среднем весе, то, конечно, я останусь в 160 фунтах. Я чувствую себя здесь очень комфортно. Если появится вариант с большим именем в 168 фунтах, то я поднимусь туда. Сейчас я хочу драться, просто никто не хочет драться со мной. Бой с Каллумом Смитом (чемпионом WBA (Super) во втором среднем весе)? У меня есть шесть боев по контракту с DAZN. Для меня не имеет значения, с кем драться. Я хочу биться с крепкими парнями. Покажите мне жестких ребят. Я открыт для каждого», — заявил Головкин.
На вопрос о том, какова его новая цель в боксе на фоне того, чего он добился, Головкин ответил: «Как вы знаете, теперь у меня есть своя промоутерская компания (GGG Promotions). Я хочу поделиться своим опытом с молодыми боксерами, помочь им в продвижении».
Для Головкина предстоящий бой — первый после поражения от мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО) в
В случае победы над Роллсом ожидается, что в сентябре 2019 года состоится третье противостояние Головкина и Альвареса. Но до этого мексиканцу сперва необходимо в мае в объединительном поединке победить чемпиона мира по версии IBF американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО).