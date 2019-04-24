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11:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Никто не хочет драться со мной». Головкин — о смене веса и своей новой цели в боксе

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) в интервью Behind The Gloves высказался относительно перспектив смены весовой категории, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Свой следующий бой Головкин в новом для себе весе — 164 фунта, что на четыре фунта выше лимита среднего дивизиона. Соперником будет 35-летний канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО). Сам поединок пройдет 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и станет для казахстанца первым по контракту со стриминговым сервисом DAZN.

«Сейчас я стал умнее и набрался опыта. Если у меня будет большой бой в среднем весе, то, конечно, я останусь в 160 фунтах. Я чувствую себя здесь очень комфортно. Если появится вариант с большим именем в 168 фунтах, то я поднимусь туда. Сейчас я хочу драться, просто никто не хочет драться со мной. Бой с Каллумом Смитом (чемпионом WBA (Super) во втором среднем весе)? У меня есть шесть боев по контракту с DAZN. Для меня не имеет значения, с кем драться. Я хочу биться с крепкими парнями. Покажите мне жестких ребят. Я открыт для каждого», — заявил Головкин.

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На вопрос о том, какова его новая цель в боксе на фоне того, чего он добился, Головкин ответил: «Как вы знаете, теперь у меня есть своя промоутерская компания (GGG Promotions). Я хочу поделиться своим опытом с молодыми боксерами, помочь им в продвижении».

Для Головкина предстоящий бой — первый после поражения от мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО) в матче-реванше в сентябре 2018 года, в котором он потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO и потерпел первое поражение в карьере. Первый бой между бойцами состоялся годом ранее и завершился вничью.

В случае победы над Роллсом ожидается, что в сентябре 2019 года состоится третье противостояние Головкина и Альвареса. Но до этого мексиканцу сперва необходимо в мае в объединительном поединке победить чемпиона мира по версии IBF американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО).

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