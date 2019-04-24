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13:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федерация бокса Казахстана может быть исключена из AIBA

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Федерации бокса Казахстана грозит исключение из Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) в связи с деятельностью члена исполкома организации, экс-главы Азиатской конфедерации бокса (ASBC) казахстанца Серика Конакбаева, сообщается в пресс-релизе Федерации бокса России.

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Источник: AP 2019

Ранее исполком ASBC подал жалобу в AIBA из-за неспособности Конакбаева передать архивные и финансовые документы конфедерации новому руководству организации. Рабочая группа комиссии по соблюдению норм AIBA рекомендовала исполкому организации представить краткий отчет о соответствии требованиям дисциплинарной комиссии AIBA для принятия мер.

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Также комиссия AIBA рассмотрела доказательства в отношении исполнительного директора Федерации бокса Казахстана Бекжана Бектенова, якобы пытавшегося заставить национальные федерации создать новую организацию для управления олимпийскими квалификационными турнирами. Комиссия рекомендовала исполкому AIBA передать дело Бектенова в дисциплинарную комиссию и отстранить его от должности члена AIBA из-за «его постоянных попыток встретиться с национальными федерациями и нарушения дисциплинарного кодекса».

В ноябре 2018 года в Москве Конакбаев проиграл на выборах президента AIBA Гафуру Рахимову, который в марте 2019 года временно покинул свой пост и заявил о намерениях уйти в отставку. Конакбаев изначально не был допущен до выборов исполкомом AIBA, но подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и добился разрешения участвовать в выборах.

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