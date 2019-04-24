Федерация бокса Казахстана может быть исключена из AIBA

Также комиссия AIBA рассмотрела доказательства в отношении исполнительного директора Федерации бокса Казахстана Бекжана Бектенова, якобы пытавшегося заставить национальные федерации создать новую организацию для управления олимпийскими квалификационными турнирами. Комиссия рекомендовала исполкому AIBA передать дело Бектенова в дисциплинарную комиссию и отстранить его от должности члена AIBA из-за «его постоянных попыток встретиться с национальными федерациями и нарушения дисциплинарного кодекса».

В ноябре 2018 года в Москве Конакбаев проиграл на выборах президента AIBA Гафуру Рахимову, который в марте 2019 года временно покинул свой пост и заявил о намерениях уйти в отставку. Конакбаев изначально не был допущен до выборов исполкомом AIBA, но подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и добился разрешения участвовать в выборах.