Федерация бокса Казахстана может быть исключена из AIBA
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Федерации бокса Казахстана грозит исключение из Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) в связи с деятельностью члена исполкома организации,
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Федерации бокса Казахстана грозит исключение из Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) в связи с деятельностью члена исполкома организации,
Ранее исполком ASBC подал жалобу в AIBA
Также комиссия AIBA рассмотрела доказательства в отношении исполнительного директора Федерации бокса Казахстана Бекжана Бектенова, якобы пытавшегося заставить национальные федерации создать новую организацию для управления олимпийскими квалификационными турнирами. Комиссия рекомендовала исполкому AIBA передать дело Бектенова в дисциплинарную комиссию и отстранить его от должности члена AIBA
В ноябре 2018 года в Москве Конакбаев проиграл на выборах президента AIBA Гафуру Рахимову, который в марте 2019 года временно покинул свой пост и заявил о намерениях уйти в отставку. Конакбаев изначально не был допущен до выборов исполкомом AIBA, но подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и добился разрешения участвовать в выборах.