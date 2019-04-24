«Попытаемся перенести в другое место». Головкин против третьего боя с «Канело» в Лас-Вегасе

Соперники встречались дважды на
Казахстанец и его команда с судейским вердиктом не согласны. Кроме того, Головкин выступает за смену места проведения поединка.
«Я — боец. Мое дело драться. И я выйду в ринг в любом случае. Даже если окажется, что нам вновь предстоит драться в Вегасе. Хотя мы ранее уже увидели истинное лицо Вегаса. Я не стану избегать боя, но мы попытаемся перенести его в другое место. Так будет лучше для обоих бойцов», — сказал Головкин.
Промоутер казахстанца Том Леффлер по этому поводу сказал следующее:
«Почему бы не провести бой в
На ринг GGG вернется 8 июня на Madison Square Garden, а соперником будет 35-летний канадец Стив Роллс. Поединок пройдет в договорном весе 164 фунта, что на четыре фунта выше лимита среднего веса, где обычно выступал Головкин.
Для казахстанца предстоящий бой — первый из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN, и первый после поражения от «Канело» в сентябре 2018 года. Самому мексиканцу 4 мая в