«Попытаемся перенести в другое место». Головкин против третьего боя с «Канело» в Лас-Вегасе

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Соперники встречались дважды на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США): в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

Казахстанец и его команда с судейским вердиктом не согласны. Кроме того, Головкин выступает за смену места проведения поединка.

«Я — боец. Мое дело драться. И я выйду в ринг в любом случае. Даже если окажется, что нам вновь предстоит драться в Вегасе. Хотя мы ранее уже увидели истинное лицо Вегаса. Я не стану избегать боя, но мы попытаемся перенести его в другое место. Так будет лучше для обоих бойцов», — сказал Головкин.

Промоутер казахстанца Том Леффлер по этому поводу сказал следующее:

«Почему бы не провести бой в Нью-Йорке на Madison Square Garden? Альварес дрался здесь в декабре (победил Рокки Филдинга). Он говорил, что ему здесь понравилось. Головкин тоже ранее здесь дрался. Думаю, все будет зависеть исключительно от финансовой выгоды и предложений. Раньше у нас не было выбора. Они поставили условие, что Альварес может драться исключительно на T-Mobile Arena».

На ринг GGG вернется 8 июня на Madison Square Garden, а соперником будет 35-летний канадец Стив Роллс. Поединок пройдет в договорном весе 164 фунта, что на четыре фунта выше лимита среднего веса, где обычно выступал Головкин.