Текущие события
Футбол. Первый дивизион
15:00
Сибирь
Томь
Футбол. Первый дивизион
15:00
Тюмень
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Краснодар-2
Ротор
Футбол. Первый дивизион
12:00
Луч0
Сочи1
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск0
Химки1
Футбол. Первый дивизион
18:00
Мордовия
Факел
Футбол. Первый дивизион
18:15
Тамбов
Шинник
Футбол. Первый дивизион
18:30
Армавир
Зенит-2
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
19:00
Нижний Новгород
Балтика
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Локомотив
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Краснодар
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
Уфа
Футбол. Премьер-лига
19:30
ЦСКА
Анжи
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетико
Валенсия
Футбол. Премьер-лига
21:00
Зенит
Динамо
Футбол. Зарубежный
21:30
Леганес
Атлетик
Футбол. Зарубежный
21:30
Эспаньол
Сельта
Футбол. Зарубежный
21:45
Вулверхэмптон Уондерерс
Арсенал
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
22:30
Леванте
Бетис
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе ШарксОТ5
Вегас Голден Найтс4
Хоккей. НХЛ
25.04
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз5
Торонто Мэйпл Ливз1
Все события
Фоторепортажи
13UFC Fight Night в Санкт-Петербурге
13«Ливерпуль» в финалах Лиги чемпионов и Кубка чемпионов
14:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Давайте не будем говорить о титулах. Это отмазки». Промоутер Головкина ответил на ультиматум «Канело»

Промоутер бывшего чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) Том Леффлер ответил на ультиматум обладателя титулов WBC и WBA (Super) мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО) о третьем бое.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Ранее Альварес заявил, что готов вновь встретится с Головкиным, но при условии, если у того будет чемпионский титул. Однако казахстанец не согласен с заявлением мексиканца.

«Считаю, что третий бой между ними по-прежнему на сегодня является одним из самых кассовых поединков в боксе. Именно поэтому Головкин подписал контракт с DAZN. А платформе нужен этот бой для того, чтобы увеличить количество подписчиков. И вообще. Напомню, что когда у Головкина были титулы, он без проблем согласился на бой с Альваресом, у которого титулов не было», — сказал Леффлер на пресс-конференции.

Читайте также
Промоутер Головкина раскрыл детали контракта с DAZN и сроки трилогии с «Канело»

«Альварес — единственный в истории Мексики боец, который отдал титул по версии WBC без боя, просто чтобы не выходить в ринг против Головкина. Поэтому давайте не будем говорить о том, что все дело в титулах. Это не так. Головкин и Альварес сейчас выше всех титулов. Поэтому я считаю, что у Альвареса и (его промоутера) Оскара Де Ла Хойя просто ищут отмазку, какие-то позерские оговорки. Но на DAZN ранее отчетливо дали понять, что им интересна трилогия, так как этот бой интересует зрителей», — добавил промоутер.

Головкин и Альварес встречались дважды на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США): в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

На ринг GGG вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, а соперником будет 35-летний канадец Стив Роллс. Для Головкина предстоящий бой — первый из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN, и первый после поражения от «Канело» в сентябре 2018 года. Самому мексиканцу 4 мая в Лас-Вегасе предстоит объединительный бой с чемпионом IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−2, 29 КО).

Сборная Казахстана выбрала капитана на товарищеские матчи перед домашним ЧМ по хоккею
Ковальчук вместе со сборной России прибыл в Ригу
Погба сообщил партнерам по МЮ о намерении перейти в «Реал»
«Сан-Хосе» дожал «Вегас» в овертайме 7-й игры первого раунда КС
«Нам мало Кокорина?» Легенду «Ак Барса» просят наказать за дебош
«Бостон» в седьмом матче выиграл серию 1-го раунда Кубка Стэнли
«Реал» потерял шансы на победу в чемпионате Испании
Акинфеев с женой снялись в клипе «Руки Вверх!» (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь