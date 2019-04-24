«Давайте не будем говорить о титулах. Это отмазки». Промоутер Головкина ответил на ультиматум «Канело»

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Ранее Альварес заявил, что готов вновь встретится с Головкиным, но при условии, если у того будет чемпионский титул. Однако казахстанец не согласен с заявлением мексиканца.

«Считаю, что третий бой между ними по-прежнему на сегодня является одним из самых кассовых поединков в боксе. Именно поэтому Головкин подписал контракт с DAZN. А платформе нужен этот бой для того, чтобы увеличить количество подписчиков. И вообще. Напомню, что когда у Головкина были титулы, он без проблем согласился на бой с Альваресом, у которого титулов не было», — сказал Леффлер на пресс-конференции.

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«Альварес — единственный в истории Мексики боец, который отдал титул по версии WBC без боя, просто чтобы не выходить в ринг против Головкина. Поэтому давайте не будем говорить о том, что все дело в титулах. Это не так. Головкин и Альварес сейчас выше всех титулов. Поэтому я считаю, что у Альвареса и (его промоутера) Оскара Де Ла Хойя просто ищут отмазку, какие-то позерские оговорки. Но на DAZN ранее отчетливо дали понять, что им интересна трилогия, так как этот бой интересует зрителей», — добавил промоутер.

Головкин и Альварес встречались дважды на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США): в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.