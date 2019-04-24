«Независимо от третьего». Леффлер вынес вердикт по двум боям Головкина и «Канело»

«Я знаю, что есть разные мнения о том, кто победил в двух боях с Альваресом. Естественно, мы считаем, что GGG взял верх в этих поединках и по-прежнему остается непобедимым, а также является сильнейшим средневесом мира. Это действительно будет возвращение народного чемпиона. Головкин дважды продавал Madison Square Garden и арену Forum. Он дважды собирал полные T-Mobile Arena и O2 Arena. Геннадий действительно является глобальным послом мира в этом спорте. На мой взгляд, Головкин по-прежнему остается сильнейшим представителем средней весовой категории. Независимо от того, в какой день состоится третий бой Головкина и Альвареса, это будет самый настоящий мексиканский праздник. Независимо от даты», — заявил Леффлер.