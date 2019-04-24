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16:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Независимо от третьего». Леффлер вынес вердикт по двум боям Головкина и «Канело»

Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы бывшего чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО), по-прежнему считает своего подопечного лучшим средневесом мира, несмотря на поражение от мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО).

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Также Леффлер подтвердил, что они буду двигаться в направлении трилогии с «Канело» и постараются реабилитироваться за то несправедливое поражение.

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«Я знаю, что есть разные мнения о том, кто победил в двух боях с Альваресом. Естественно, мы считаем, что GGG взял верх в этих поединках и по-прежнему остается непобедимым, а также является сильнейшим средневесом мира. Это действительно будет возвращение народного чемпиона. Головкин дважды продавал Madison Square Garden и арену Forum. Он дважды собирал полные T-Mobile Arena и O2 Arena. Геннадий действительно является глобальным послом мира в этом спорте. На мой взгляд, Головкин по-прежнему остается сильнейшим представителем средней весовой категории. Независимо от того, в какой день состоится третий бой Головкина и Альвареса, это будет самый настоящий мексиканский праздник. Независимо от даты», — заявил Леффлер.

Головкин и Альварес встречались дважды на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США): в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

На ринг GGG вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, а соперником будет 35-летний канадец Стив Роллс. В случае победы казахстанца ожидается, что в сентябре он вновь встретится с «Канело». Правда, самому мексиканцу 4 мая в Лас-Вегасе предстоит объединительный бой с чемпионом IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−2, 29 КО).

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