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01:03 (мск), источник: Vesti.kz

Геннадий Головкин объявил о расставании с тренером Абелем Санчесом

Бывший чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин объявил о прекращении сотрудничества с тренером Абелем Санчесом, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Официальное заявление GGG опубликовал в Instagram. Он отметил, что решение о расставании с Санчесом основано не на профессиональных качествах тренера.

«Я хоте бы сообщить, что принял важное решение для себя и своей карьеры. Я хочу опираться на то, чего уже достиг, и продолжать совершенствоваться. Поэтому я не буду тренироваться с Абелем Санчесом. Это было нелегкое решение и оно не отражает профессиональных качеств Абеля. Он великий тренер, преданный, тренер из Зала Славы. Я объявлю своего нового тренера в ближайшее время, но сегодня я хочу поблагодарить Абеля за те уроки, которые он преподал мне в боксе», — написал Головкин.

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Сотрудничество Головкина и Санчеса началось в 2010 году. Последним поединком под руководством этого тренера стал второй бой против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО) в сентябре 2018 года, в котором казахстанец проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO, потерпев первое поражение в карьере.

Возвращение Головкина на ринг состоится 8 июня, когда он на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке встретится с непобежденным канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО). Поединок пройдет в промежуточном весе — до 164 фунтов.

В 2018 году в лагерь Big Bear (штат Калифорния, США) прибыл казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (14−0, 10 КО), который провел под руководством Санчеса три победных боя. Интересы Ахмедова представляет компания GGG Promotions Головкина — пока не уточняется, сменит ли он тоже тренера.

Отметим, что Головкин стал вторым боксером за апрель, который расстался с Санчесом. Ранее от его услуг отказался британский проспект супертяжелого веса Джо Джойс (8−0, 8 КО), который перешел в профи в статусе финалиста Олимпиады-2016.

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