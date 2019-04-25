«Жадный и неблагодарный». Санчес прокомментировал расставание с Головкиным
Тренер Абель Санчес прокомментировал расставание с
Тренер Абель Санчес прокомментировал расставание с
О прекращении сотрудничества накануне объявил сам Головкин. Он поблагодарил тренера за уроки в боксе и объяснил свое решение.
«Санчес сказал Sport Illustrated, что расставание с Головкиным случилось
Напомним, что Головкин и Санчес сотрудничали с 2010 года. Последним поединком под руководством этого тренера стал второй бой против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО) в сентябре 2018 года, в котором казахстанец проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO, потерпев первое поражение в карьере.
Возвращение Головкина на ринг состоится 8 июня, когда он на арене Madison Square Garden в
Отметим, что Головкин стал вторым боксером за апрель, который расстался с Санчесом. Ранее от его услуг отказался британский проспект супертяжелого веса Джо Джойс (8−0, 8 КО), который перешел в профи в статусе финалиста Олимпиады-2016.