«Жадный и неблагодарный». Санчес прокомментировал расставание с Головкиным

«Санчес сказал Sport Illustrated, что расставание с Головкиным случилось из-за денег. Он назвал сторону Головкина “жадной, неблагодарной и без чести”. Сказал, что его оскорбило предложение Головкина после подписания контракта с DAZN»,

Напомним, что Головкин и Санчес сотрудничали с 2010 года. Последним поединком под руководством этого тренера стал второй бой против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО) в сентябре 2018 года, в котором казахстанец проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO, потерпев первое поражение в карьере.



Возвращение Головкина на ринг состоится 8 июня, когда он на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке встретится с непобежденным канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО). Поединок пройдет в промежуточном весе — до 164 фунтов.



Отметим, что Головкин стал вторым боксером за апрель, который расстался с Санчесом. Ранее от его услуг отказался британский проспект супертяжелого веса Джо Джойс (8−0, 8 КО), который перешел в профи в статусе финалиста Олимпиады-2016.