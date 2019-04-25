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12:45 (мск), источник: Vesti.kz

«Жадный и неблагодарный». Санчес прокомментировал расставание с Головкиным

Тренер Абель Санчес прокомментировал расставание с экс-чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО). Слова специалиста передает корреспондент Sport Ilustrated Крис Мэнникс, сотрудничающий со стриминговым сервисом DAZN.

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О прекращении сотрудничества накануне объявил сам Головкин. Он поблагодарил тренера за уроки в боксе и объяснил свое решение.

«Санчес сказал Sport Illustrated, что расставание с Головкиным случилось из-за денег. Он назвал сторону Головкина “жадной, неблагодарной и без чести”. Сказал, что его оскорбило предложение Головкина после подписания контракта с DAZN»,

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Напомним, что Головкин и Санчес сотрудничали с 2010 года. Последним поединком под руководством этого тренера стал второй бой против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО) в сентябре 2018 года, в котором казахстанец проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO, потерпев первое поражение в карьере.

Возвращение Головкина на ринг состоится 8 июня, когда он на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке встретится с непобежденным канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО). Поединок пройдет в промежуточном весе — до 164 фунтов.

Отметим, что Головкин стал вторым боксером за апрель, который расстался с Санчесом. Ранее от его услуг отказался британский проспект супертяжелого веса Джо Джойс (8−0, 8 КО), который перешел в профи в статусе финалиста Олимпиады-2016.

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