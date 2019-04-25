Санчес после расставания с Головкиным раскрыл точную сумму контракта с DAZN
Американский тренер Абель Санчес после прекращения сотрудничества с
Американский тренер Абель Санчес после прекращения сотрудничества с
Официально о сотрудничестве стороны объявили 8 марта. Контракт, по которому Головкин будет проводить по два поединка в год, рассчитан на три года и шесть боев. Кроме того, в 2020 и 2021 годах казахстанец получит четыре вечера бокса на DAZN для боксеров из своей компании GGG Promotions.
Ранее Yahoo! Sports сообщал, что по контракту с DAZN Головкин получит более 100 миллионов долларов. И вот Санчес подтвердил эту информацию. Также тренер рассказал, что причиной расставания стало намерение GGG понизить его зарплату.
«В вашему сведению, с сегодняшнего дня я больше не работаю с Геннадием Головкиным. После отличного девятилетнего забега, в котором были установлены рекорды и развита карьера для Залы славы, позволившего подписать контракт с DAZN на 100 миллионов долларов, он (Головкин) предложил и настоял на оскорбительном графике вознаграждения нового тренера. Мое достоинство и честь не позволяют мне так себя обмануть. К сожалению, жадность и неблагодарность, отсутствие этики, чести и честности привели к разрыву этих отношений», — заявил Санчес.
Головкин и Санчес сотрудничали с 2010 года. Последним поединком под руководством тренера стал
Возвращение Головкина на ринг состоится 8 июня, когда на арене Madison Square Garden в
Отметим, что Головкин стал вторым боксером за апрель, который расстался с Санчесом. Ранее от его услуг отказался британский проспект супертяжелого веса Джо Джойс (8−0, 8 КО).