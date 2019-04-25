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12:47 (мск), источник: Vesti.kz

Санчес после расставания с Головкиным раскрыл точную сумму контракта с DAZN

Американский тренер Абель Санчес после прекращения сотрудничества с экс-чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО) раскрыл финансовые детали контракта казахстанского боксера со стриминговым сервисом DAZN, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Официально о сотрудничестве стороны объявили 8 марта. Контракт, по которому Головкин будет проводить по два поединка в год, рассчитан на три года и шесть боев. Кроме того, в 2020 и 2021 годах казахстанец получит четыре вечера бокса на DAZN для боксеров из своей компании GGG Promotions.

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Ранее Yahoo! Sports сообщал, что по контракту с DAZN Головкин получит более 100 миллионов долларов. И вот Санчес подтвердил эту информацию. Также тренер рассказал, что причиной расставания стало намерение GGG понизить его зарплату.

«В вашему сведению, с сегодняшнего дня я больше не работаю с Геннадием Головкиным. После отличного девятилетнего забега, в котором были установлены рекорды и развита карьера для Залы славы, позволившего подписать контракт с DAZN на 100 миллионов долларов, он (Головкин) предложил и настоял на оскорбительном графике вознаграждения нового тренера. Мое достоинство и честь не позволяют мне так себя обмануть. К сожалению, жадность и неблагодарность, отсутствие этики, чести и честности привели к разрыву этих отношений», — заявил Санчес.

Головкин и Санчес сотрудничали с 2010 года. Последним поединком под руководством тренера стал матч-реванш против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО) в сентябре 2018 года, в котором казахстанец проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, потерпев первое поражение в карьере.

Возвращение Головкина на ринг состоится 8 июня, когда на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке он встретится с канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО). Поединок пройдет в промежуточном весе — до 164 фунтов.

Отметим, что Головкин стал вторым боксером за апрель, который расстался с Санчесом. Ранее от его услуг отказался британский проспект супертяжелого веса Джо Джойс (8−0, 8 КО).

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