Санчес после расставания с Головкиным раскрыл точную сумму контракта с DAZN

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

Официально о сотрудничестве стороны объявили 8 марта. Контракт, по которому Головкин будет проводить по два поединка в год, рассчитан на три года и шесть боев. Кроме того, в 2020 и 2021 годах казахстанец получит четыре вечера бокса на DAZN для боксеров из своей компании GGG Promotions.

Ранее Yahoo! Sports сообщал, что по контракту с DAZN Головкин получит более 100 миллионов долларов. И вот Санчес подтвердил эту информацию. Также тренер рассказал, что причиной расставания стало намерение GGG понизить его зарплату.

«В вашему сведению, с сегодняшнего дня я больше не работаю с Геннадием Головкиным. После отличного девятилетнего забега, в котором были установлены рекорды и развита карьера для Залы славы, позволившего подписать контракт с DAZN на 100 миллионов долларов, он (Головкин) предложил и настоял на оскорбительном графике вознаграждения нового тренера. Мое достоинство и честь не позволяют мне так себя обмануть. К сожалению, жадность и неблагодарность, отсутствие этики, чести и честности привели к разрыву этих отношений», — заявил Санчес.

Головкин и Санчес сотрудничали с 2010 года. Последним поединком под руководством тренера стал матч-реванш против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО) в сентябре 2018 года, в котором казахстанец проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, потерпев первое поражение в карьере.

Возвращение Головкина на ринг состоится 8 июня, когда на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке он встретится с канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО). Поединок пройдет в промежуточном весе — до 164 фунтов.