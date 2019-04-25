Головкин выбрал новое место для тренировок после ухода от Санчеса

О прекращении сотрудничества Головкин объявил накануне. Казахстанец поблагодарил тренера за уроки в боксе и объяснил свое решение.
Со своей стороны Санчес обвинил GGG в «жадности и неблагодарности». По его словам, Головкин после подписания огромной сделки со стриминговым сервисом DAZN решил сократить ему заработную плату. Однако тренер отклонил такое предложение.
Головкин и Санчес сотрудничали с 2010 года. На протяжении этого времени казахстанец тренировался в лагере Big Bear в Калифорнии. Но теперь GGG решил сменить место тренировок.
По информации ESPN, готовиться к намеченному на 8 июня поединку против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО) Головкин будет в
Напомним, что последним поединком под руководством Санчеса стал для Головкина
При этом Головкин стал вторым боксером за апрель, который расстался с Санчесом. Ранее от его услуг отказался британский проспект супертяжелого веса Джо Джойс (8−0, 8 КО).