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12:52 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин выбрал новое место для тренировок после ухода от Санчеса

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) определился с новым место для своего тренировочного лагеря после прекращения сотрудничества с американским тренером Абелем Санчесом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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О прекращении сотрудничества Головкин объявил накануне. Казахстанец поблагодарил тренера за уроки в боксе и объяснил свое решение.

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Со своей стороны Санчес обвинил GGG в «жадности и неблагодарности». По его словам, Головкин после подписания огромной сделки со стриминговым сервисом DAZN решил сократить ему заработную плату. Однако тренер отклонил такое предложение.

Головкин и Санчес сотрудничали с 2010 года. На протяжении этого времени казахстанец тренировался в лагере Big Bear в Калифорнии. Но теперь GGG решил сменить место тренировок.

По информации ESPN, готовиться к намеченному на 8 июня поединку против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО) Головкин будет в Лос-Анджелесе. Сам поединок, оговоренный в промежуточном весе 164 фунта, пройдет в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и станет для казахстанца первым из шести по контракту с DAZN. Отмечается, что выбор нового тренировочного лагеря обусловлен жалением Головкина быть поближе к семье, которая проживает в Санта-Монике, штат Калифорния.

Напомним, что последним поединком под руководством Санчеса стал для Головкина матч-реванш против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО) в сентябре 2018 года, в котором казахстанец проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, потерпев первое поражение в карьере.

При этом Головкин стал вторым боксером за апрель, который расстался с Санчесом. Ранее от его услуг отказался британский проспект супертяжелого веса Джо Джойс (8−0, 8 КО).

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