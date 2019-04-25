Том Леффлер отреагировал на расставание Головкина с тренером Санчесом
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы
О прекращении сотрудничества, которое началось в 2010 году, Головкин объявил накануне. Казахстанец поблагодарил тренера за уроки в боксе и объяснил свое решение.
Со своей стороны Санчес обвинил GGG в «жадности и неблагодарности». По его словам, Головкин после подписания огромной сделки со стриминговым сервисом DAZN решил сократить ему заработную плату. Однако тренер отклонил такое предложение.
«Думаю, Абель сделал многое для карьеры Головкина. Но решение принял сам Геннадий. Относительно нового тренера решения пока нет», — цитирует Леффлера BoxingScene.com.
Добавим, что после ухода от Санчеса казахстанец решил сменить и тренировочный лагерь. Готовиться к намеченному на 8 июня поединку против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО) Головкин будет уже не в Big Bear, как это было ранее.
Напомним, что последним поединком под руководством Санчеса стал для Головкина
При этом Головкин стал вторым боксером за апрель, который расстался с Санчесом. Ранее от его услуг отказался британский проспект супертяжелого веса Джо Джойс (8−0, 8 КО).