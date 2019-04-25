«Взял в свои руки», или с кем еще помимо Санчеса расстался Головкин

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Под руководством Санчеса GGG тренировался с 2010 года. За это время Головкин провел 22 боях, в которых одержал 20 побед, из которых 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью.

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Свое решение Головкин объяснил желанием совершенствоваться, добавив, что оно не связано с профессиональными качествами тренера.

Со своей стороны Санчес обвинил GGG в «жадности и неблагодарности». По его словам, Головкин после подписания сделки со стриминговым сервисом DAZN решил сократить ему заработную плату, что не устроило тренера и он отказался.

Между тем ESPN отмечает, что Санчес не единственный, с кем прекратил сотрудничество Головкин.

«Решение расстаться с Санчесом знаменует собой еще одно изменение в карьере Головкина после его спорного поражения “Канело” Альваресу, которое стоило ему трех титулов в их матче-реванше в сентябре, и которое прошло год спустя после еще более спорной ничьей в первом поединке, хотя многие считали тогда победителем GGG. С тех пор Головкин взял в свои руки управление бизнесом своей карьеры, расстался со своим менеджментом, нанял нового адвоката, принял решение подписать контракт с DAZN, отклонив другие предложения, и сосредоточился на развитии своей промоутерской компании GGG Promotions, которая начиная со следующего года получит вечера бокса на DAZN», — говорится в заметке.

Свой первый бой из шести по контракту со стриминговым сервисом Головкин проведет 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Соперником будет канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО). Поединок пройдет в промежуточном весе — до 164 фунтов.