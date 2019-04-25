«Обидно, что я был слеп». Абель Санчес подвел итог работы с Головкиным и рассказал о дальнейших планах

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Под руководством Санчеса GGG тренировался с 2010 года. За это время Головкин провел 22 боя, в которых одержал 20 побед, из которых 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью.

Свое решение Головкин объяснил желанием совершенствоваться, добавив, что оно не связано с профессиональными качествами тренера.

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Со своей стороны Санчес обвинил GGG в «жадности и неблагодарности». По его словам, Головкин после подписания сделки со стриминговым сервисом DAZN решил сократить ему заработную плату, что не устроило тренера, и он отказался.

Санчес отметил, что не ожидал такого хода со стороны Головкина. Теперь тренер намерен сконцентрироваться на работе с другими подопечными в своем зале в Big Bear.

«Все сводится к деньгам. Очень обидно, ведь я и не догадывался, что этот молодой человек может поступить таким образом. Я был о нем лучшего мнения. Никогда не думал, что деньги его так испортят. На самом деле я был слеп, — сказал Санчес в беседе с ESPN. — Я думаю, что мы достигли многих замечательных вещей. К сожалению, деньги портят, и в данном случае деньги оказались важнее отношений, великого наследия и истории. Но я должен продолжать. У меня в зале есть другие ребята, которые зависят от меня. Мы будем двигаться дальше».

Добавим, что после ухода от Санчеса казахстанец решил сменить и тренировочный лагерь. Готовиться к намеченному на 8 июня поединку против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО) Головкин будет уже не в Big Bear, как это было ранее.

Напомним, что последним поединком под руководством Санчеса стал для Головкина матч-реванш против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО) в сентябре 2018 года, в котором казахстанец проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, потерпев первое поражение в карьере.