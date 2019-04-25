«Удар исподтишка». Санчес озвучил финансовые детали предложения от Головкина

Источник: AP 2019

Стороны сотрудничали с 2010 года. Свое решение расстаться Головкин объяснил желанием совершенствоваться.

Со своей стороны Санчес обвинил GGG в «жадности и неблагодарности». По его словам, Головкин после подписания сделки со стриминговым сервисом DAZN решил сократить ему заработную плату, что не устроило тренера, и он отказался.

«Деньги. Такова природа денег», — сказал Санчес в беседе с RingTV, добавив, что по новому контракту ему была предложена лишь одна пятая часть того гонорара, что он получал до этого.

«Мое достоинство и гордость не позволили бы мне согласиться на это после девяти лет полной приверженности и выведения его на тот уровень, на который он взошел благодаря мне. Я не думаю, что я заслужил того, что мне предложили, и ответил отказом. Зная его девять лет, я никогда бы не подумал, что в нашем случае возможно расставание из-за денег. У него было прекрасное воспитание, и эти девять лет между нами все держалось на взаимном уважении и рукопожатии, на правдивой основе. Получить такой удар исподтишка — это душераздирающе», — добавил Санчес.

После ухода от Санчеса казахстанец решил сменить и тренировочный лагерь. Готовиться к намеченному на 8 июня поединку против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО) Головкин будет уже не в Big Bear, как это было ранее.