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13:47 (мск), источник: Vesti.kz

Абель Санчес нашел виновных в уходе Головкина

Американский тренер Абель Санчес поделился мнением о том, что могло повлиять на решение экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) прекратить их сотрудничество, которое началось в 2010 году, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Сам Головкин объяснил расставание желанием совершенствоваться, добавив, что оно не связано с профессиональными качествами тренера.

Со своей стороны Санчес обвинил казахстанца в «жадности и неблагодарности». По его словам, Головкин после подписания контракта со стриминговым сервисом DAZN решил сократить жалование тренера до одной пятой части от прежней суммы. Специалист посчитал это предложение недостойным и ответил отказом.

«В Головкине не было никаких изменений. Я думаю, что изменения произошли в его окружении и группе консультатов, и они почувствовали, что так будет лучше для него», — сказал Санчес в интервью RingTV.

Добавим, что после ухода от Санчеса казахстанец решил сменить и тренировочный лагерь. Готовиться к намеченному на 8 июня поединку против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО) Головкин будет уже не в Big Bear, как это было ранее.

Последним поединком под руководством Санчеса стал для Головкина матч-реванш против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО) в сентябре 2018 года, в котором казахстанец проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, потерпев первое поражение в карьере.

При этом Головкин стал вторым боксером за апрель, который расстался с Санчесом. Ранее от его услуг отказался британский проспект супертяжелого веса Джо Джойс (8−0, 8 КО).

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