Абель Санчес нашел виновных в уходе Головкина
Американский тренер Абель Санчес поделился мнением о том, что могло повлиять на решение
Американский тренер Абель Санчес поделился мнением о том, что могло повлиять на решение
Сам Головкин объяснил расставание желанием совершенствоваться, добавив, что оно не связано с профессиональными качествами тренера.
Со своей стороны Санчес обвинил казахстанца в «жадности и неблагодарности». По его словам, Головкин после подписания контракта со стриминговым сервисом DAZN решил сократить жалование тренера до одной пятой части от прежней суммы. Специалист посчитал это предложение недостойным и ответил отказом.
«В Головкине не было никаких изменений. Я думаю, что изменения произошли в его окружении и группе консультатов, и они почувствовали, что так будет лучше для него», — сказал Санчес в интервью RingTV.
Добавим, что после ухода от Санчеса казахстанец решил сменить и тренировочный лагерь. Готовиться к намеченному на 8 июня поединку против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО) Головкин будет уже не в Big Bear, как это было ранее.
Последним поединком под руководством Санчеса стал для Головкина
При этом Головкин стал вторым боксером за апрель, который расстался с Санчесом. Ранее от его услуг отказался британский проспект супертяжелого веса Джо Джойс (8−0, 8 КО).