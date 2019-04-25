«Канело» напомнил Головкину об ультиматуме и выбрал самого сложного соперника в карьере

Следующий поединок Альварес проведет 4 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, а его соперником станет чемпионом IBF американец Дэниэл Джейкобс (35−2, 29 КО). Боксеры впервые будут защищать свои титулы.
Титулом WBO сейчас владеет американец Деметриус Андраде (27−0, 17 КО), который следующий бой планирует провести в июне. Ранее он предлагал Головкину поединок.
— Сауль, какой бой вы ожидаете от Джейкобса?
— Очень тяжелый. Он хороший боксер, который прекрасно двигается, имеет свой стиль и удар, а еще выше меня (1,82 метра против 1,73 — прим.Vesti.kz). Я готовлюсь, учитывая все детали, которые могут быть решающим для противодействия его сильным сторонам.
Потребуется затратить много усилий и не буду отрицать, что этот вечер может стать очень тяжелым. Тем более мы — два лучших средневеса в мире.
— Считаете его самым сложным испытанием в карьере?
— Несомненно. Мейвезер был очень техничен, но у него нет мощи. Головкин же был могуществен, но с пробелами в стиле.
— Критики говорят, что после многомиллионного контракта с DAZN вас будут защищать судьи, чтобы не разрушить бизнес.
— Пустая болтовня. Пусть говорят! Бокс — прекрасный вид спорта, в котором можно доказать свою правоту на ринге. Это называется нокаут — он никогда не врет.
— Возвращаясь к бою с Джейкобсом. У вас был опыт встречи с левшой?
— Я не думаю, что это станет проблемой. Мы внимательно изучили видео и нашли подходящую стратегию.
— Что в планах после боя с Джейкобсом?
— Цель на 2019 год — стать абсолютным чемпионом мира. Ни один мексиканец не добивался этого, поэтому для меня это будет делом чести.
— Таким образом, не будет третьего боя с Головкиным?
— Нет пункта контракта на третий бой. Если Головкин станет чемпионом WBO, я буду готов встретиться с ним, чтобы объединить титулы. Повторюсь, моя цель — стать абсолютным чемпионом мира в среднем весе.
Напомним, первый поединок Головкина и Альварес в сентябре 2017 года завершился ничьей, а спустя 12 месяцев казахстанец проиграл решением большинства судей. Для GGG это поражение стало первым в карьере и лишило его титулов WBC, WBA (Super) и IBO.
Возвращение Головкина на ринг состоится 8 июня боем в промежуточном весе до 164 фунтов против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО) на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Перед этим поединком казахстанец расстался с тренером Абелем Санчесом, с которым работал с 2010 года.