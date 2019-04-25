«Канело» напомнил Головкину об ультиматуме и выбрал самого сложного соперника в карьере

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Следующий поединок Альварес проведет 4 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, а его соперником станет чемпионом IBF американец Дэниэл Джейкобс (35−2, 29 КО). Боксеры впервые будут защищать свои титулы.

Титулом WBO сейчас владеет американец Деметриус Андраде (27−0, 17 КО), который следующий бой планирует провести в июне. Ранее он предлагал Головкину поединок.

— Сауль, какой бой вы ожидаете от Джейкобса?

— Очень тяжелый. Он хороший боксер, который прекрасно двигается, имеет свой стиль и удар, а еще выше меня (1,82 метра против 1,73 — прим.Vesti.kz). Я готовлюсь, учитывая все детали, которые могут быть решающим для противодействия его сильным сторонам.

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Потребуется затратить много усилий и не буду отрицать, что этот вечер может стать очень тяжелым. Тем более мы — два лучших средневеса в мире.

— Считаете его самым сложным испытанием в карьере?

— Несомненно. Мейвезер был очень техничен, но у него нет мощи. Головкин же был могуществен, но с пробелами в стиле.

— Критики говорят, что после многомиллионного контракта с DAZN вас будут защищать судьи, чтобы не разрушить бизнес.

— Пустая болтовня. Пусть говорят! Бокс — прекрасный вид спорта, в котором можно доказать свою правоту на ринге. Это называется нокаут — он никогда не врет.

— Возвращаясь к бою с Джейкобсом. У вас был опыт встречи с левшой?

— Я не думаю, что это станет проблемой. Мы внимательно изучили видео и нашли подходящую стратегию.

— Что в планах после боя с Джейкобсом?

— Цель на 2019 год — стать абсолютным чемпионом мира. Ни один мексиканец не добивался этого, поэтому для меня это будет делом чести.

— Таким образом, не будет третьего боя с Головкиным?

— Нет пункта контракта на третий бой. Если Головкин станет чемпионом WBO, я буду готов встретиться с ним, чтобы объединить титулы. Повторюсь, моя цель — стать абсолютным чемпионом мира в среднем весе.

Напомним, первый поединок Головкина и Альварес в сентябре 2017 года завершился ничьей, а спустя 12 месяцев казахстанец проиграл решением большинства судей. Для GGG это поражение стало первым в карьере и лишило его титулов WBC, WBA (Super) и IBO.