Стало известно, сколько Санчес получал во время работы с Головкиным

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Ранее сам Головкин объявил о прекращении сотрудничества с тренером, которое началось в 2010 году. Свое решение он объяснил желанием совершенствоваться.

Санчес же обвинил казахстанца в «жадности и неблагодарности». По его словам, Головкин после подписания контракта со стриминговым сервисом DAZN решил сократить жалование тренера. Специалист посчитал это предложение недостойным и ответил отказом.

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При этом тренер не стал называть никаких конкретных цифр, но в телефонном разговоре с Los Angeles Daily News отметил, что получал стандартные десять процентов от гонораров Головкина. Промоутер Том Леффлер отказался комментировать данную ситуацию.

Под руководством Санчеса Головкин провел 22 боя, в которых одержал 20 побед, из которых 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком стал матч-реванш против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО) в сентябре 2018 года, в котором казахстанец проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, потерпев первое поражение в карьере.

После ухода от Санчеса казахстанец решил сменить и тренировочный лагерь. Готовиться к намеченному на 8 июня поединку против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО) Головкин будет уже не в Big Bear, как это было ранее.