Стало известно, сколько Санчес получал во время работы с Головкиным
Стало известно, сколько получал американский тренер Абель Санчес во время работы с
Стало известно, сколько получал американский тренер Абель Санчес во время работы с
Ранее сам Головкин объявил о прекращении сотрудничества с тренером, которое началось в 2010 году. Свое решение он объяснил желанием совершенствоваться.
Санчес же обвинил казахстанца в «жадности и неблагодарности». По его словам, Головкин после подписания контракта со стриминговым сервисом DAZN решил сократить жалование тренера. Специалист посчитал это предложение недостойным и ответил отказом.
При этом тренер не стал называть никаких конкретных цифр, но в телефонном разговоре с Los Angeles Daily News отметил, что получал стандартные десять процентов от гонораров Головкина. Промоутер Том Леффлер отказался комментировать данную ситуацию.
Под руководством Санчеса Головкин провел 22 боя, в которых одержал 20 побед, из которых 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком стал
После ухода от Санчеса казахстанец решил сменить и тренировочный лагерь. Готовиться к намеченному на 8 июня поединку против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО) Головкин будет уже не в Big Bear, как это было ранее.
Для Головкина июньский бой станет первым из шести на DAZN. Ожидается, что осенью он проведет третий поединок с «Канело». Правда, самому мексиканцу 4 мая предстоит пройти обладателя титула IBF в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО).