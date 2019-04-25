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14:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Не стоит играть в игры». Казахстанская федерация бокса выступила с заявлением по обвинениям AIBA

Исполнительный директор Казахстанской федерации бокса (КФБ) Бекжан Бектенов назвал обвинения комиссии по соблюдению норм AIBA в свой адрес безосновательными, сообщает Olympic.kz.

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Накануне стало известно о том, что специальная комиссия Международной ассоциации бокса рассматривала вопрос в отношении представителя Казахстанской федерации бокса. Комиссия считает, что Бекжан Бектенов, встречаясь с руководителями других национальных федераций, пытался «убедить их создать новую организацию», которая бы управляла олимпийскими отборочными турнирами.

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На сайте aiba.org сказано, что этот вопрос будет передан в дисциплинарную комиссию вместе с рекомендацией отстранить Бектенова от «должности члена AIBA».

«Удивляет то, что вопрос, связанный с моей персоной, рассматривается без моего участия, и я лишен возможности дать какие-то объяснения, — прокомментировал ситуацию исполнительный директор КФБ. — Никаких уведомлений, предупреждений, вопросов от AIBA я до сих пор не получал. Кроме того, я не являюсь “членом AIBA”, и юридически меня невозможно от этого отстранить».

«Я проводил встречи и консультации с моими коллегами в других национальных федерациях — но это часть моей работы как директора федерации бокса. Подобные встречи, переписка, обмен мнениями по разным вопросам происходят постоянно и не противоречат уставу организации. Если же AIBA намерена контролировать каждую встречу и каждый телефонный звонок, то должен предупредить, что это противоречит принципам демократии. Национальные федерации в таком случае вообще не требуются, всем процессом может управлять одна штаб-квартира. Что касается в целом ситуации с боксом — как вы знаете, он под угрозой исключения из олимпийской программы — мы, конечно, очень обеспокоены отношениями между МОК и AIBA. Как и боксеры во всем мире, мы сделаем все возможное, чтобы бокс с достоинством был представлен в олимпийской семье. Полагаю, сейчас не стоит играть в какие-то игры в борьбе за власть, а направить усилия на достижение одной цели — участие бокса в Играх в Токио», — озвучил Бектенов.

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