Пятикратный чемпион Казахстана из-за врачей стал бронзовым призером ЧА-2019 по боксу
Казахстанец Темиртас Жусупов стал бронзовым призером чемпионата Азии по боксу 2019 года, который проходит в Бангкоке (Таиланд), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец Темиртас Жусупов стал бронзовым призером чемпионата Азии по боксу 2019 года, который проходит в Бангкоке (Таиланд), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 25 апреля, Жусупов, выступающий в категории до 49 килограммов, должен был открывать дневную сессию полуфинальных поединков. Однако на ринг он так и не вышел.
Как сообщили в
Таким образом, соперника казахстанца — Дипак (Индия) без боя прошел в финал турнира. Решающие бои состоятся завтра, 26 апреля.
Добавим, что сегодня на ринг выйдут еще шесть представителей Казахстана.