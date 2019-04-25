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14:15 (мск), источник: Vesti.kz

Пятикратный чемпион Казахстана из-за врачей стал бронзовым призером ЧА-2019 по боксу

Казахстанец Темиртас Жусупов стал бронзовым призером чемпионата Азии по боксу 2019 года, который проходит в Бангкоке (Таиланд), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сегодня, 25 апреля, Жусупов, выступающий в категории до 49 килограммов, должен был открывать дневную сессию полуфинальных поединков. Однако на ринг он так и не вышел.

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Как сообщили в пресс-службе Казахстанской федерации бокса, Жусупов не был допущен врачами до полуфинального боя в связи с рассечением, полученным в четвертьфинальном бою.

Таким образом, соперника казахстанца — Дипак (Индия) без боя прошел в финал турнира. Решающие бои состоятся завтра, 26 апреля.

Добавим, что сегодня на ринг выйдут еще шесть представителей Казахстана.

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