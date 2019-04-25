Василий Левит проиграл нокаутом и остался без «золота» чемпионата Азии-2019 по боксу
Казахстанский тяжеловес Василий Левит не смог выйти в финал чемпионата Азии по боксу, проходящего в Бангкоке (Таиланде), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский тяжеловес Василий Левит не смог выйти в финал чемпионата Азии по боксу, проходящего в Бангкоке (Таиланде), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В ½ финала в весовой категории до 91 килограмма Левит встречался с Ким Хьен Кю из Южной Кореи.
Развязка наступила за минуту до завершения третьего раунда, когда казахстанец дважды оказался в нокдауне, после второго рефери остановил бой.
Таким образом, Левит стал бронзовым призером ЧА-2019 по боксу.
Ранее «бронзу» в копилку сборной Казахстана принес Темиртас Жусупов (49), который не был допущен врачами до полуфинального боя в связи с рассечением, полученным в четвертьфинальном поединке.