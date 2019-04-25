Василий Левит проиграл нокаутом и остался без «золота» чемпионата Азии-2019 по боксу

Источник: РИА "Новости"

В ½ финала в весовой категории до 91 килограмма Левит встречался с Ким Хьен Кю из Южной Кореи.

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Развязка наступила за минуту до завершения третьего раунда, когда казахстанец дважды оказался в нокдауне, после второго рефери остановил бой.

Таким образом, Левит стал бронзовым призером ЧА-2019 по боксу.

Ранее «бронзу» в копилку сборной Казахстана принес Темиртас Жусупов (49), который не был допущен врачами до полуфинального боя в связи с рассечением, полученным в четвертьфинальном поединке.