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14:24 (мск), источник: Vesti.kz

Победивший «Монстра» из Узбекистана казахстанец за 20 секунд оформил выход в финал ЧА по боксу

Казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет пробился в финал чемпионата Азии-2019, который проходит в Бангкоке (Таиланд), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В ½ финала весовой категории до 75 килограммов Кулахмет встречался с Нурсахатом Паззыевым из Туркменистан. Поединок получился весьма скоротечным и был остановлен уже на 20 секунде. Кулахмет разбил нос сопернику, в результате чего не смог продолжить бой.

Таким образом, Кулахмет первым из казахстанцев вышел в финал турнира.

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