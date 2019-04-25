Победивший «Монстра» из Узбекистана казахстанец за 20 секунд оформил выход в финал ЧА по боксу

В ½ финала весовой категории до 75 килограммов Кулахмет встречался с Нурсахатом Паззыевым из Туркменистан. Поединок получился весьма скоротечным и был остановлен уже на 20 секунде. Кулахмет разбил нос сопернику, в результате чего не смог продолжить бой.