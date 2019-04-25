Победивший «Монстра» из Узбекистана казахстанец за 20 секунд оформил выход в финал ЧА по боксу
Казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет пробился в финал чемпионата Азии-2019, который проходит в Бангкоке (Таиланд), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет пробился в финал чемпионата Азии-2019, который проходит в Бангкоке (Таиланд), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В ½ финала весовой категории до 75 килограммов Кулахмет встречался с Нурсахатом Паззыевым из Туркменистан. Поединок получился весьма скоротечным и был остановлен уже на 20 секунде. Кулахмет разбил нос сопернику, в результате чего не смог продолжить бой.
Таким образом, Кулахмет первым из казахстанцев вышел в финал турнира.