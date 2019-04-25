GGG поехал к Фредди Роучу? Кто может стать новым тренером Геннадия Головкина

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Кто подходит на эту роль — в материале Vesti.kz.

Головкин сообщил, что в ближайшее время он назовет имя нового тренера. На данный момент известно только то, что готовиться к июньскому бою против канадца Стива Роллса GGG будет в Лос-Анджелесе. Так кто же сможет дать GGG новое и приведет его к новым вершинам?

Первым делом на ум приходит, конечно же, Анатолий Ломаченко. Свою состоятельность он доказал еще во время любительской карьеры, когда создал фантастическую сборную Украины, которая сначала на ЧМ-2011 завоевала четыре золотые медали, а затем на ОИ-2012 отметилась двумя золотыми, серебряной и двумя бронзовыми наградами.

Свое мастерство он перенес и в подготовку профи. Уникальность его тренировок заключается в развитии мышления вкупе с укреплением сильных сторон. К тому же, более надежного и хладнокровного секунданта не найти. Сейчас в его команде несколько чемпионов мира: Василий Ломаченко, Александр Усик, Александр Гвоздик. По итогам прошлого года Ассоциацией американских журналистов он был признан тренером года.

Интересный тандем может получиться с Фредди Роучем. Это имя знакомо всем любителям профи-бокса. Именно этот человек привел филиппинца Мэнни Пакьяо к рекордным достижениям.

Он давно себя зарекомендовал одним из сильнейших мастеров в этом деле. Примечательно, что Головкин изначально приехал к нему в зал, когда решил покорять американский рынок профи-бокса.

Роуч владеет собственным залом Wild Card Boxing Club, расположенный как раз в Лос-Анджелесе, где собирается тренироваться GGG. Семь раз он признавался тренером года. Помимо Пакьяо, известными его «учениками» были Хорхе Линарес, Хулио Сезар Чавес-младший, Мигель Котто, Оскар Де Ла Хойя, Бернард Хопкинс, Гильермо Ригондо и другие.

Привлекательным вариантом выглядит и Вирджилл Хантер. Еще один элитный коуч из плеяды «тренеров года». Всем он наиболее известен по сотрудничеству с американцем Андре Уордом (тренировал с детства Уорда).

Апогеем их дуэта стали две победы над россиянином Сергеем Ковалевым и первая строчка рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовых категории (P4P). Помимо Андре Вирджилл готовил Деметриуса Андраде, Амира Хана, Андре Берто, Альфредо Ангуло.

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Активное внимание в мире бокса приковано сейчас и к Деррику Джеймсу. Его начало большого успеха пришлось на последние несколько лет. Во многом этому способствовало сотрудничеству с двумя серьезными игроками в профи-боксе из США Эрролом Спенсом и Джермеллом Чарло.

Вместе с ним бойцы пришли к завоеванию титулов. Спенс и вовсе считается одним из сильнейших в полусреднем весе. Не так давно он одержал серьезную победу над поднявшимся в весе Майки Гарсией. Эксперты нередко отмечают его способность составлять грамотный тактический план относительно конкретного боксера.

Собственно, брат Майки Роберт Гарсия считается также одним из сильнейших тренеров. Он не только способен выстроить оборонительную стратегию, но и развить разрушающую тактику.

В свое время он тренировал отчаявшегося Келли Павлика, который по-прежнему является одной из знаковых фигур в профи-боксе. Под руководством Гарсии Павлик одержал несколько важных побед, которые в итоге принесли ему возможность сразиться с Андре Уордом. Однако позже бой был отменен из-за травмы Андре.

Гарсия владеет залом в Калифорнии. Среди его подопечных были Брэндон Риос, Павлик, Гарсия-младший, Антонио Маргарито, Нонито Донэйр и другие. В 2012 году признавался лучшим в своем деле.

И, конечно же, не исключено, что в дальнейшем ко всем поединкам Головкина будет готовить его брат — Максим Головкин. Этот вариант имеет за собой все основания для существования. Они неразлучны на протяжении практически всей карьеры GGG. Он всегда присутствовал на тренировках Геннадия, а также на поединках.

В общем, выбирать по идее есть кого. Все перечисленные специалисты способны не только перезагрузить то, что уже имеется, но и развить дополнительные навыки и преимущества, найти свою стратегию, основанную не только на «физике». Выбор, конечно же, за GGG.