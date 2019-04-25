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15:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Я просил чуть меньше половины». Санчес прояснил ситуацию с уходом Головкина

Американский тренер Абель Санчес в интервью Boxingtalk.com прояснил ситуацию с расставанием экс-чемпионом мира в среднем весе казахстанским боксером Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО).

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О прекращении сотрудничества, которая началось в 2010 году, объявил сам Головкин. Свое решение он объяснил желанием совершенствоваться.

В свою очередь, Санчес обвинил казахстанца в «жадности и неблагодарности». По его словам, Головкин после подписания контракта со стриминговым сервисом DAZN решил сократить жалование тренера. Специалист посчитал это предложение недостойным и ответил отказом.

«Я был в тупике. В последние девять лет мы относились друг к другу как члены семьи. Несколько лет назад у Геннадия умер отец, и я был в роли более старшего и мудрого человека в его жизни. Головкин подписал контракт с DAZN на 100 миллионов и узнав, какая сумма мне предложена, я был просто ошеломлен. Во встречном предложении я просил чуть меньше половины от того, что получал ранее. Я многим пожертвовал на благо этого парня и не хотел, чтобы его репутация была запятнана. Пару месяцев назад я слышал, что у Геннадия судебный процесс с его старыми менеджерами. Трудно понять все эти причины, я просто в тупике», — резюмировал Санчес.

Под руководством Санчеса Головкин провел 22 боя, в которых одержал 20 побед, из которых 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком стал матч-реванш против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО) в сентябре 2018 года, в котором казахстанец проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, потерпев первое поражение в карьере.

На ринг Головкин вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке в бою с канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО). Поединок пройдет в промежуточном весе — до 164 фунтов. Готовиться к нему казахстанец будет уже не в Big Bear, как это было ранее, а в другом месте.

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