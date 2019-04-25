«Я просил чуть меньше половины». Санчес прояснил ситуацию с уходом Головкина

«Я был в тупике. В последние девять лет мы относились друг к другу как члены семьи. Несколько лет назад у Геннадия умер отец, и я был в роли более старшего и мудрого человека в его жизни. Головкин подписал контракт с DAZN на 100 миллионов и узнав, какая сумма мне предложена, я был просто ошеломлен. Во встречном предложении я просил чуть меньше половины от того, что получал ранее. Я многим пожертвовал на благо этого парня и не хотел, чтобы его репутация была запятнана. Пару месяцев назад я слышал, что у Геннадия судебный процесс с его старыми менеджерами. Трудно понять все эти причины, я просто в тупике», — резюмировал Санчес.