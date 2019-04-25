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15:49 (мск), источник: ТАСС

Бой-реванш между Шариповой и Куценко состоится 16 июня в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Бой чемпионки мира во второй полулегкой весовой категории по версии Международной боксерской организации (IBO) Фирузы Шариповой из Казахстана и россиянки Юлии Куценко состоится 16 июня 2019 года в Екатеринбурге. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в четверг в дирекции II Международного боксерского форума.

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«В рамках Международного боксерского форума, который пройдет в Екатеринбурге с 13 по 16 июня, состоится долгожданный реванш Фирузы Шариповой и Юлии Куценко. Бой пройдет на турнире в последний день форума», — рассказали в дирекции, уточнив, что обе спортсменки выступят в новой для себя категории — до 63,5 килограмма.

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Первый бой Шариповой против Куценко прошел 8 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге и закончился победой казахстанской спортсменки.

Второй Международный боксерский форум в Екатеринбурге соберет глав всех основных всемирных организаций — Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В мероприятиях форума поучаствуют ведущие спортсмены со всего мира, олимпийские чемпионы по боксу, чемпионы мира, промоутеры, менеджеры, боксерские функционеры и звезды шоу-бизнеса.

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