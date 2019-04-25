Второй казахстанский боксер вышел в финал чемпионата Азии по боксу
Казахстанский боксер Закир Сафиуллин вышел в финал чемпионата Азии-2019, который проходит в Бангкоке (Таиланд), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Закир Сафиуллин вышел в финал чемпионата Азии-2019, который проходит в Бангкоке (Таиланд), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В весовой категории до 60 килограммов Сафиуллин встречался с Шивой Тхапа из Индии и одержал победу.
Таким образом, Сафиулин стал вторым казахстанцем, вышедшим в финал.
Ранее стадию ½-й преодолел Турсынбай Кулахмет, но неожиданно проиграл нокдауном серебряный призер Олимпиады Василий Левит.
Отметим, что сегодня бои за выход в финал на турнире проведут последние два боксера — Бек Нурмаганбет (до 81 килограмма) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма).