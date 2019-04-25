Второй казахстанский боксер вышел в финал чемпионата Азии по боксу

В весовой категории до 60 килограммов Сафиуллин встречался с Шивой Тхапа из Индии и одержал победу.

Василий Левит проиграл нокаутом и остался без «золота» чемпионата Азии-2019 по боксу

Отметим, что сегодня бои за выход в финал на турнире проведут последние два боксера — Бек Нурмаганбет (до 81 килограмма) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма).