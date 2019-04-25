Казахстанец Нурмаганбет вышел в финал дебютного чемпионата Азии по боксу
Казахстанский боксер Бек Нурмаганбет вышел в финал чемпионата Азии-2019, который проходит в Бангкоке (Таиланд), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Бек Нурмаганбет вышел в финал чемпионата Азии-2019, который проходит в Бангкоке (Таиланд), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В весовой категории до 81 килограмма Нурмаганбет одержал победу над Эркином Адылбеком уулу из Кыргызстана.
Таким образом, Нурмаганбет стал третьим казахстанцем, вышедшим в финал. Ранее стадию ½ преодолели Турсынбай Кулахмет и Закир Сафиуллин, но неожиданно проиграл нокдауном серебряный призер Олимпиады Василий Левит.
Отметим, что для Нурмаганбета это первый чемпионат Азии в любительской карьере. Также сегодня бой за выход в финал на турнире проведет последний казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма).