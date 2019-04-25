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16:44 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Кункабаев вышел в финал и за «золото» чемпионата Азии будет биться со своим обидчиком из Узбекистана

Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев без боя вышел в финал чемпионата Азии-2019, который проходит в Бангкоке (Таиланд), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В весовой категории свыше 91 килограмма Нурмаганбет должен был встретиться с представителем Индии Сатишем Кумаром, но тот снялся с поединка.

Таким образом, Кункабаев стал четвертым казахстанцем, вышедшим в финал. Ранее стадию ½-й преодолели Турсынбай Кулахмет, Закир Сафиуллин и Бек Нурмаганбет, но неожиданно проиграл нокдауном серебряный призер Олимпиады Василий Левит.

Другим финалистом стал принципиальный соперник Кункабаева — боксер сборной Узбекистана Баходир Жалолов. Казахстанец проигрывал ему в финалах чемпионата Азии и чемпионата мира в 2017 году.

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