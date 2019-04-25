Казахстанец Кункабаев вышел в финал и за «золото» чемпионата Азии будет биться со своим обидчиком из Узбекистана

В весовой категории свыше 91 килограмма Нурмаганбет должен был встретиться с представителем Индии Сатишем Кумаром, но тот снялся с поединка.
Таким образом, Кункабаев стал четвертым казахстанцем, вышедшим в финал. Ранее стадию ½-й преодолели Турсынбай Кулахмет, Закир Сафиуллин и Бек Нурмаганбет, но неожиданно проиграл нокдауном серебряный призер Олимпиады Василий Левит.
Другим финалистом стал принципиальный соперник Кункабаева — боксер сборной Узбекистана Баходир Жалолов. Казахстанец проигрывал ему в финалах чемпионата Азии и чемпионата мира в 2017 году.