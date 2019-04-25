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17:05 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанская боксерша с опытом боев в профи завоевала «бронзу» чемпионата Азии

Казахстанская боксерша Милана Сафронова не смогла преодолеть барьер полуфинала на чемпионате Азии, проходящем в Таиланде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В категории до 64 килограммов Сафронова проиграла представительнице Китая Дан Доу и завоевала «бронзу».

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Также сегодня на ЧА в полуфинале свой бой проведет последняя казахстанская боксерша — Ляззат Кунгейбаева. Ранее другие представительницы команды завершили выступление на соревнованиях.

Отметим, что в мужской сборной в финал пробились четыре боксера.

Напомним, в 2017 году Сафронова провела два боя в профи, завершив их ничьей. Ее соперницей в России была Ани Овсепян из Армении, а в Южной Корее она встретилась с местной Бо Ми Рен Шин (7−0−3, 3 КО).

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