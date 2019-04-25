Казахстанская боксерша с опытом боев в профи завоевала «бронзу» чемпионата Азии
Казахстанская боксерша Милана Сафронова не смогла преодолеть барьер полуфинала на чемпионате Азии, проходящем в Таиланде, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская боксерша Милана Сафронова не смогла преодолеть барьер полуфинала на чемпионате Азии, проходящем в Таиланде, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В категории до 64 килограммов Сафронова проиграла представительнице Китая Дан Доу и завоевала «бронзу».
Также сегодня на ЧА в полуфинале свой бой проведет последняя казахстанская боксерша — Ляззат Кунгейбаева. Ранее другие представительницы команды завершили выступление на соревнованиях.
Отметим, что в мужской сборной в финал пробились четыре боксера.
Напомним, в 2017 году Сафронова провела два боя в профи, завершив их ничьей. Ее соперницей в России была Ани Овсепян из Армении, а в Южной Корее она встретилась с местной Бо Ми Рен Шин (7−0−3, 3 КО).