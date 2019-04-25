Казахстанская боксерша с опытом боев в профи завоевала «бронзу» чемпионата Азии

В категории до 64 килограммов Сафронова проиграла представительнице Китая Дан Доу и завоевала «бронзу».

Также сегодня на ЧА в полуфинале свой бой проведет последняя казахстанская боксерша — Ляззат Кунгейбаева. Ранее другие представительницы команды завершили выступление на соревнованиях.

Отметим, что в мужской сборной в финал пробились четыре боксера.