Ни одна казахстанская боксерша не смогла выйти в финал чемпионата Азии

Куйгенбаева, выступающая в категории свыше 81 килограмма, стартовала на турнире последней из сборной Казахстана — сразу с полуфинала, где проиграла Сяоли Ян из Китая и стала обладательницей бронзовой медали.

Таким образом, ни одна из казахстанских боксерш не дошла до финала чемпионата Азии. Ранее другие представительницы команды завершили выступление на турнире.