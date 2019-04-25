Ни одна казахстанская боксерша не смогла выйти в финал чемпионата Азии
Казахстанская боксерша Ляззат Кунгейбаева не смогла пробиться в финал чемпионата Азии, проходящего в Таиланде, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская боксерша Ляззат Кунгейбаева не смогла пробиться в финал чемпионата Азии, проходящего в Таиланде, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Куйгенбаева, выступающая в категории свыше 81 килограмма, стартовала на турнире последней из сборной Казахстана — сразу с полуфинала, где проиграла Сяоли Ян из Китая и стала обладательницей бронзовой медали.
Таким образом, ни одна из казахстанских боксерш не дошла до финала чемпионата Азии. Ранее другие представительницы команды завершили выступление на турнире.
Отметим, что в мужской сборной в финал пробились четыре боксера. Поединки за золотые медали состоятся 26 апреля.