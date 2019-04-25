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17:32 (мск), источник: Vesti.kz

Ни одна казахстанская боксерша не смогла выйти в финал чемпионата Азии

Казахстанская боксерша Ляззат Кунгейбаева не смогла пробиться в финал чемпионата Азии, проходящего в Таиланде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Куйгенбаева, выступающая в категории свыше 81 килограмма, стартовала на турнире последней из сборной Казахстана — сразу с полуфинала, где проиграла Сяоли Ян из Китая и стала обладательницей бронзовой медали.

Таким образом, ни одна из казахстанских боксерш не дошла до финала чемпионата Азии. Ранее другие представительницы команды завершили выступление на турнире.

Отметим, что в мужской сборной в финал пробились четыре боксера. Поединки за золотые медали состоятся 26 апреля.

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