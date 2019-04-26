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09:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Роуч прокомментировал прекращение сотрудничества Головкина и Санчеса

25 апреля стало известно, что бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин прекратил многолетнее сотрудничество с тренером Абелем Санчесом.

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Один из самых известных тренеров современности Фредди Роуч прокомментировал данную информацию, отметив, что новость его удивила.

«Абель и Геннадий работали вместе очень долго и достигли большого успеха. Я немного шокирован такой новостью. Но такое случается. Нужно понимать одну вещь — если хочешь работать тренером, будь готов к тому, что тебя уволят. Когда что-то идёт не так, тебя увольняют. Со мной это происходило много раз. Бойцы приходят и уходят. Но мне всегда было плевать на увольнения. Это просто часть игры», — приводит слова Роуча BoxingScene.

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