Роуч прокомментировал прекращение сотрудничества Головкина и Санчеса
25 апреля стало известно, что бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин прекратил многолетнее сотрудничество с тренером Абелем Санчесом.
25 апреля стало известно, что бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин прекратил многолетнее сотрудничество с тренером Абелем Санчесом.
Один из самых известных тренеров современности Фредди Роуч прокомментировал данную информацию, отметив, что новость его удивила.
«Абель и Геннадий работали вместе очень долго и достигли большого успеха. Я немного шокирован такой новостью. Но такое случается. Нужно понимать одну вещь — если хочешь работать тренером, будь готов к тому, что тебя уволят. Когда