«GGG может стать лучше». Известный американский тренер вызвался тренировать Головкина

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«Это зависит от GGG. Если GGG думает: “В любом случае, я уже достаточно хорош. Я уже знаю как тренироваться. Я уже знаю, как продвигаться. Я могу сделать это сам. А кто-то направляет меня, держит лапы, вот и все, что мне нужно”. Если это все, что ему нужно, он будет в порядке. Но он мог бы сделать лучше. Возможно, он мог бы немного улучшить работу ногами, использовать свой удар и скорость немного больше. Может быть, есть тренер, который может научить его немного большему. Но, может быть, GGG больше этого не хочет. Может быть, он просто хочет обналичить все деньги и заплатить своим близким, о которых он действительно заботится», — сказал Гарсия, слова которого приводит BoxingNews24.

«Может быть, это его план. Но если он действительно думает, что ему нечему больше учиться, он ошибается. Он все еще может узнать больше. Он может стать лучше. Может быть, ему все равно, победит ли он “Канело”. Возможно, его волнует только то, что он заработает 30 миллионов долларов за третий бой. Это зависит от того, что он хочет. Если он хочет побить его, то ему следует искать подходящего тренера. Я хотел бы [тренировать GGG], но я говорю о том, что есть отличные тренеры. Мне бы очень хотелось», — добавил американский тренер.

Стоит отметить, что Роберт Гарсия считается одним из сильнейших тренеров. Он владеет залом в Калифорнии. Среди его подопечных были Брэндон Риос, Келли Павлик, Гарсия-младший, Антонио Маргарито, Нонито Донэйр и другие. В 2012 году признавался лучшим в своем деле.

44-летний Гарсия также, как и Санчес, является американским тренером мексиканского происхождения.

На данный момент неизвестно, кто будет новым тренером Головкина, однако Роберт Гарсия входит в список кандидатов.

Ранее Фредди Роуч прокомментировал уход Головкина от Санчеса, заявив, что эта новость его удивила.

Напомним, 25 апреля Головкин объявил о расставании Санчесом, назвав своего уже экс-тренера великим и преданным. Санчес же, в свою очередь, обвинил GGG в «жадности и неблагодарности». По его словам, Головкин после подписания сделки со стриминговым сервисом DAZN решил сократить ему заработную плату, что не устроило тренера, и он отказался.