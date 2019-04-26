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10:29 (мск), источник: Vesti.kz

Фредди Роуч ответил на вопрос о возможности тренировать Головкина после ухода от Абеля Санчеса

Один из самых известных тренеров современности американец Фредди Роуч ответил на вопрос о возможном сотрудничестве с бывшим чемпионом мира в среднем весе казахстанским боксером Геннадием Головкиным. По его словам, GGG не связывался с ним по этому поводу.

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«Абель — хороший друг. Не было никаких звонков или чего-то в этом роде (по тренировкам Головкина), поэтому я не думаю, что мне нужно беспокоиться об этом», — заявил Роуч, слова которого приводит BoxingScene.

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Роуч прокомментировал прекращение сотрудничества Головкина и Санчеса

Ранее Фредди Роуч прокомментировал уход Головкина от Санчеса, заявив, что эта новость его удивила.

Напомним, 25 апреля Головкин объявил о расставании с Санчесом, назвав своего уже экс-тренера великим и преданным. Санчес же, в свою очередь, обвинил GGG в «жадности и неблагодарности». По его словам, Головкин после подписания сделки со стриминговым сервисом DAZN решил сократить ему заработную плату, что не устроило тренера, и он отказался.

На данный момент неизвестно, кто будет новым тренером Головкина, однако Фредди Роуч входит в список кандидатов.

Возвращение Головкина на ринг состоится 8 июня, когда он на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке встретится с непобежденным канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО). Поединок пройдет в промежуточном весе — до 164 фунтов.

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