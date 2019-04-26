Фредди Роуч ответил на вопрос о возможности тренировать Головкина после ухода от Абеля Санчеса

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

«Абель — хороший друг. Не было никаких звонков или чего-то в этом роде (по тренировкам Головкина), поэтому я не думаю, что мне нужно беспокоиться об этом», — заявил Роуч, слова которого приводит BoxingScene.

Читайте также Роуч прокомментировал прекращение сотрудничества Головкина и Санчеса

Ранее Фредди Роуч прокомментировал уход Головкина от Санчеса, заявив, что эта новость его удивила.

Напомним, 25 апреля Головкин объявил о расставании с Санчесом, назвав своего уже экс-тренера великим и преданным. Санчес же, в свою очередь, обвинил GGG в «жадности и неблагодарности». По его словам, Головкин после подписания сделки со стриминговым сервисом DAZN решил сократить ему заработную плату, что не устроило тренера, и он отказался.

На данный момент неизвестно, кто будет новым тренером Головкина, однако Фредди Роуч входит в список кандидатов.