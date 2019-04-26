Казахстанец Сафиуллин проиграл в финале и во второй раз в карьере стал вице-чемпионом Азии

Соперником казахстанца по финалу весовой категории до 60 килограммов был Цендбаатар Эрденебат из Монголии. В итоге судьи отдали победу боксеру из Монголии единогласным решением.

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Стоит отметить, что для 32-летнего Сафиуллина этот финал стал вторым в карьере. Ранее он был вице-чемпионом континента в 2015 году.

Напомним, также в финал континентального первенства от Казахстана вышли еще три боксера: Турсынбай Кулахмет (до 75 килограммов), Бек Нурмаганбет (до 81 килограмма) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма). Прямую трансляцию их поединков можно посмотреть здесь.