Победивший «Монстра» из Узбекистана боксер принес первое «золото» Казахстану на чемпионате Азии

В финальном поединке континентального первенства, которое проходит в Бангкоке (Таиланд), в весе до 75 килограммов он встретился с боксером из Индии Ашишом Кумаром. По итогам трех раундов судьи вынесли единогласное решение в пользу Кулахмета.

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Для 25-летнего Кулахмета этот финал стал дебютным на континентальном первенстве.

Стоит отметить, что в ¼ финала казахстанец победил Исраила Мадримова из Узбекистана, который провел два боя на профессиональном ринге. После второй победы в профи его даже окрестили «Монстром». В полуфинале Кулахмет за 20 секунд расправился Нурсахатом Паззыевым из Туркменистана.

Напомним, первым от Казахстана в финалах выступил Закир Сафиуллин, который во второй раз в карьере стал серебряным призером чемпионата Азии.

Также в финал континентального первенства от Казахстана вышли еще два боксера: Бек Нурмаганбет (до 81 килограмма) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма).