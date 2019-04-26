Победивший «Монстра» из Узбекистана боксер принес первое «золото» Казахстану на чемпионате Азии
Казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет стал чемпионом Азии 2019 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет стал чемпионом Азии 2019 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В финальном поединке континентального первенства, которое проходит в Бангкоке (Таиланд), в весе до 75 килограммов он встретился с боксером из Индии Ашишом Кумаром. По итогам трех раундов судьи вынесли единогласное решение в пользу Кулахмета.
Для 25-летнего Кулахмета этот финал стал дебютным на континентальном первенстве.
Стоит отметить, что в ¼ финала казахстанец победил Исраила Мадримова из Узбекистана, который провел два боя на профессиональном ринге. После второй победы в профи его даже окрестили «Монстром». В полуфинале Кулахмет за 20 секунд расправился Нурсахатом Паззыевым из Туркменистана.
Напомним, первым от Казахстана в финалах выступил Закир Сафиуллин, который во второй раз в карьере стал серебряным призером чемпионата Азии.
Также в финал континентального первенства от Казахстана вышли еще два боксера: Бек Нурмаганбет (до 81 килограмма) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма).