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13:30 (мск), источник: Vesti.kz

Нурмаганбет принес Казахстану второе «золото» на дебютном чемпионате Азии по боксу

Казахстанский боксер Бек Нурмаганбет стал чемпионом Азии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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На турнире, проходящем в Бангкоке (Таиланд) Нурмаганбет выиграл «золото» в весовой категории до 81 килограмма.

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В финальном бою казахстанец победил Джона Нобеля Марвина из Филиппин. Для Нурмаганбета это дебютный чемпионат Азии.

Отметим, что это вторая золотая медаль сборной Казахстана на этом турнире. До финалов дошло лишь четыре боксера, «серебро» уже завоевал Закир Сафиуллин, а первую награду высшей пробы команде принес Турсынбай Кулахмет.

Также сегодня в финале у супертяжеловесов выступит казахстанец Камшыбек Кункабаев.

Напомним, что в женской сборной Казахстана ни одна боксерша до финала не дошла.

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