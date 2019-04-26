Сенсационно нокаутировавший Левита боксер победил узбека в финале чемпионата Азии
Представитель сборной Южной Кореи Ким Хьен Кю стал чемпионом Азии по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Представитель сборной Южной Кореи Ким Хьен Кю стал чемпионом Азии по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В весовой категории до 91 килограмма этот спортсмен сотворил на турнире настоящую сенсацию, в полуфинале дважды отправив в нокдаун лидера сборной Казахстана Василия Левита, который доминировал в поединке, но оказался на канвасе буквально за минуту до окончания поединка.
В итоге в финале корейский боксер встречался с Санжаром Турсуновым из Узбекистана и тоже одержал победу.
Напомним, в копилке Казахстана на данный момент две золотые медали — их завоевали Турсынбай Кулахмет и Бек Нурмаганбет.
Левит же, трехкратный чемпион Азии, на этот раз стал обладателем бронзовой медали.