Сенсационно нокаутировавший Левита боксер победил узбека в финале чемпионата Азии

В весовой категории до 91 килограмма этот спортсмен сотворил на турнире настоящую сенсацию, в полуфинале дважды отправив в нокдаун лидера сборной Казахстана Василия Левита, который доминировал в поединке, но оказался на канвасе буквально за минуту до окончания поединка.

В итоге в финале корейский боксер встречался с Санжаром Турсуновым из Узбекистана и тоже одержал победу.

Напомним, в копилке Казахстана на данный момент две золотые медали — их завоевали Турсынбай Кулахмет и Бек Нурмаганбет.