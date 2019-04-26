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13:48 (мск), источник: Vesti.kz

Сенсационно нокаутировавший Левита боксер победил узбека в финале чемпионата Азии

Представитель сборной Южной Кореи Ким Хьен Кю стал чемпионом Азии по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В весовой категории до 91 килограмма этот спортсмен сотворил на турнире настоящую сенсацию, в полуфинале дважды отправив в нокдаун лидера сборной Казахстана Василия Левита, который доминировал в поединке, но оказался на канвасе буквально за минуту до окончания поединка.

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В итоге в финале корейский боксер встречался с Санжаром Турсуновым из Узбекистана и тоже одержал победу.

Напомним, в копилке Казахстана на данный момент две золотые медали — их завоевали Турсынбай Кулахмет и Бек Нурмаганбет.

Левит же, трехкратный чемпион Азии, на этот раз стал обладателем бронзовой медали.

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