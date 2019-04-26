Казахстанский супертяж Кункабаев снова проиграл своему обидчику из Узбекистана в финале чемпионата Азии
Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев стал серебряным призером чемпионата Азии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев стал серебряным призером чемпионата Азии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На турнире, проходящем в Бангкоке (Таиланд), Нурмаганбет проиграл в финале весовой категории свыше 91 килограмма Баходиру Жалолову из Узбекистана.
Отметим, что Кункабаев и Жалолов уже встречались в финале чемпионата Азии в 2017 году.
Тогда казахстанец проиграл, но в том же году взял реванш в четвертьфинале чемпионата мира, где затем завоевал «серебро».
По итогам чемпионата Азии в копилке сборной Казахстана две золотые медали. Награды высшей пробы завоевали Турсынбай Кулахмет и Бек Нурмаганбет.