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14:15 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский супертяж Кункабаев снова проиграл своему обидчику из Узбекистана в финале чемпионата Азии

Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев стал серебряным призером чемпионата Азии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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На турнире, проходящем в Бангкоке (Таиланд), Нурмаганбет проиграл в финале весовой категории свыше 91 килограмма Баходиру Жалолову из Узбекистана.

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Отметим, что Кункабаев и Жалолов уже встречались в финале чемпионата Азии в 2017 году.

Тогда казахстанец проиграл, но в том же году взял реванш в четвертьфинале чемпионата мира, где затем завоевал «серебро».

По итогам чемпионата Азии в копилке сборной Казахстана две золотые медали. Награды высшей пробы завоевали Турсынбай Кулахмет и Бек Нурмаганбет.

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