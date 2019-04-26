Казахстан проиграл Узбекистану в медальном зачете чемпионата Азии по боксу

В активе наших спортсменов только две золотые медали. В свою очередь у боксеров из соседней республики — четыре (одно «серебро» и две «бронзы»).

Также в копилке Казахстана две серебряные и три бронзовые награды. На третьем месте завершила соревнования Индия. У нее одно «золото», три «серебра» и одна «бронза».

Столько же золотых наград, сколько и у Индии, имеют в копилке Монголия, Южная Корея и Таджикистан. Однако по количеству «серебра» индийские боксеры превосходят — три.