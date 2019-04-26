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14:22 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан проиграл Узбекистану в медальном зачете чемпионата Азии по боксу

В Таиланде завершился чемпионат Азии по боксу. По его итогам сборная Казахстана проиграла в медальном зачете Узбекистану, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В активе наших спортсменов только две золотые медали. В свою очередь у боксеров из соседней республики — четыре (одно «серебро» и две «бронзы»).

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Также в копилке Казахстана две серебряные и три бронзовые награды. На третьем месте завершила соревнования Индия. У нее одно «золото», три «серебра» и одна «бронза».

Столько же золотых наград, сколько и у Индии, имеют в копилке Монголия, Южная Корея и Таджикистан. Однако по количеству «серебра» индийские боксеры превосходят — три.

Добавим, что первым местом в составе сборной Казахстана отметились Бек Нурмаганбет (до 81 килограмма) и Турсынбай Кулахмет (до 75 килограммов).

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