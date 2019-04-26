Уракова проиграла в полуфинале чемпионата России по боксу
КЕМЕРОВО, 26 апр — РИА Новости, Олег Богатов. Действующая чемпионка Европы по боксу Мария Уракова потерпела поражение в полуфинальной встрече чемпионата России, проходящего в Кемерово.
КЕМЕРОВО, 26 апр — РИА Новости, Олег Богатов. Действующая чемпионка Европы по боксу Мария Уракова потерпела поражение в полуфинальной встрече чемпионата России, проходящего в Кемерово.
Уракова (Чукотский автономный округ/Ульяновская область) в поединке весовой категории до 81 килограмма уступила Любови Юсуповой. Спортсменка из
Финальные пары в других весовых категориях составили:
— Екатерина Дынник (Кемеровская область) — Орнелла Хетеева (Северная Осетия — Алания) — до 64 кг,
— Ярослава Якушина (Московская область/Дагестан) — Саадат Далгатова (Московская область) — до 69 кг,
— Оксана Трофимова (Челябинская область) — Анастасия Шамонова (Краснодарский край) — до 75 кг,
— Кристина Ткачева (Бурятия) — Земфира Магомедалиева (Дагестан) — свыше 81 кг.
Соревнования проводятся