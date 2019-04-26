Уракова проиграла в полуфинале чемпионата России по боксу

Уракова (Чукотский автономный округ/Ульяновская область) в поединке весовой категории до 81 килограмма уступила Любови Юсуповой. Спортсменка из Ханты-Мансийского автономного округа в бою за золотую медаль встретится с Анной Ивановой (Краснодарский край).