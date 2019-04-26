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15:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Уракова проиграла в полуфинале чемпионата России по боксу

КЕМЕРОВО, 26 апр — РИА Новости, Олег Богатов. Действующая чемпионка Европы по боксу Мария Уракова потерпела поражение в полуфинальной встрече чемпионата России, проходящего в Кемерово.

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Уракова (Чукотский автономный округ/Ульяновская область) в поединке весовой категории до 81 килограмма уступила Любови Юсуповой. Спортсменка из Ханты-Мансийского автономного округа в бою за золотую медаль встретится с Анной Ивановой (Краснодарский край).

Финальные пары в других весовых категориях составили:

— Екатерина Дынник (Кемеровская область) — Орнелла Хетеева (Северная Осетия — Алания) — до 64 кг,

— Ярослава Якушина (Московская область/Дагестан) — Саадат Далгатова (Московская область) — до 69 кг,

— Оксана Трофимова (Челябинская область) — Анастасия Шамонова (Краснодарский край) — до 75 кг,

— Кристина Ткачева (Бурятия) — Земфира Магомедалиева (Дагестан) — свыше 81 кг.

Соревнования проводятся 22—27 апреля в 10 весовых категориях.

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