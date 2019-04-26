Тренер сборной Казахстана объяснил поражение Левита нокаутом и подвел итоги чемпионата Азии

Источник: РИА "Новости"

Единственным моментом, который его расстроил на турнире, он назвал поражение Василия Левита (до 91 килограмма) в полуфинале — серебряный призер Олимпиады-2016 проиграл нокаутом бой, в котором вел в счете.

— Как вы оцениваете выступление команды?

— Наверное, выступление должны оценивать болельщики и руководство, — говорит Кенжебаев. — Лично для себя я думаю, что вот те двое ребят, которые выиграли сегодня, выиграли очень уверенно и достойно. Меня, конечно, расстроило поражение Левита. Все-таки бокс — это такая вещь, где нельзя быть уверенным. Василий выигрывал бой, но пропустил один удар — и вот…

— В чем была его ошибка?

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— Он немного увлекся. Но это бокс, такое может случиться с любым — пропустил удар и не смог собраться, после этого последовал второй удар и бой остановили. Это, пожалуй, единственный момент за весь чемпионат, который меня расстроил.

— А в целом довольны ли вы выступлением?

— Думаю, нужно еще приехать домой и поразмыслить. Не все однозначно. Однако скажу, что все спортсмены боксировали по мере своих возможностей, отдали все силы, все старались победить. Каждый из них отработал по своим возможностям.

— Какие у вас планы на Спартакиаду? Будут ли в ней участвовать призеры чемпионата Азии?

— Призеры азиатского первенства участвовать не будут — я дам им передохнуть, на чемпионате был напряженный график боев. На Спартакиаде и Кубке Президента хочу посмотреть молодой состав. По ряду этих турниров будем уже смотреть команду на чемпионат мира.

— О Турсынбае Кулахмете — ждали ли вы от него такого результата?

— Турсынбай — чемпион Азии среди молодежи 2013 года. Тогда в Филиппинах он боксировал с хорошим боксером из Узбекистана, чемпионом мира среди молодежи в то время. Он способный парень, раньше ему, может, где-то не хватало психологической стабильности. Теперь же он будет составлять хорошую конкуренцию.

Бек Нурмаганбет, кстати, тоже отметился на крупном турнире будучи еще в молодежной сборной — он был вице-чемпионом мира 2016 года. В целом, повторюсь, что все ребята отработали достойно, все старались. Есть еще над чем работать, и, конечно, нужно еще время.

Напомним, что на ЧА мужская сборная Казахстана завоевала две золотые, две серебряные и четыре бронзовых наград. Чемпионами в своих весах стали Турсынбай Кулахмет (до 75 килограммов) и Бек Нурмаганбет (до 81), в финалах проиграли Закир Сафиуллин (до 60) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91), а третье место заняли Темиртас Жусупов (до 49), Санатали Толтаев (до 64) и Василий Левит (до 91).