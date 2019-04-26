AIBA: Только мы можем проводить олимпийскую квалификацию

МОК ранее сообщил, что заморозил планы по проведению соревнований по боксу на Играх-2020 в Токио, а также приостановил финансовые выплаты AIBA. Долги организации превышают 16 миллионов долларов. Ранее стало известно, что полный отчет комиссии по расследованию Ненада Лаловича будет представлен на исполкоме МОК 22 мая. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в интервью РИА Новости заявил, что никто не знает критерии отбора на Олимпиаду-2020.

«Комиссия по расследованию представит доклад исполкому МОК. На основе этого доклада исполком примет решение о том, поставить ли вопрос об исключении AIBA из членов МОК на июньском конгрессе, — сообщили в пресс-службе AIBA. — AIBA — единственная организация, которая может организовать олимпийские квалификационные соревнования по боксу до тех пор, пока остается членом МОК. МОК одобрила квалификационные соревнования, которые AIBA представила МОК в апреле 2018 года. AIBA с нетерпением ждет ответа от МОК».