AIBA: Только мы можем проводить олимпийскую квалификацию
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Василий
МОК ранее сообщил, что заморозил планы по проведению соревнований по боксу на Играх-2020 в Токио, а также приостановил финансовые выплаты AIBA. Долги организации превышают 16 миллионов долларов. Ранее стало известно, что полный отчет комиссии по расследованию Ненада Лаловича будет представлен на исполкоме МОК 22 мая. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в интервью РИА Новости заявил, что никто не знает критерии отбора на Олимпиаду-2020.
«Комиссия по расследованию представит доклад исполкому МОК. На основе этого доклада исполком примет решение о том, поставить ли вопрос об исключении AIBA из членов МОК на июньском конгрессе, — сообщили в
В начале апреле в МОК заявили РИА Новости, что следят за происходящим в AIBА, но не вмешиваются в процесс.