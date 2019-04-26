«Он хороший тренер, но …». Обозреватель BoxingScene объяснил уход Головкина от Санчеса
Уход
Уход
Накануне, 25 апреля, Головкин объявил о расставании Санчесом, который в ответ назвал своего бывшего подопечным «жадным». По словам тренера, причиной прекращения сотрудничества стало снижение его заработной платы после подписания сделки со стриминговым сервисом DAZN.
«Санчес исчерпал свой лимит и не может предложить
Следующий бой Головкин проведет 8 июня в
Напомним, что сотрудничество Головкина и Санчеса началось в 2010 году. Последним поединком под руководством этого тренера стал второй бой против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО) в сентябре 2018 года, в котором казахстанец проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO, потерпев первое поражение в карьере.
Бакытжан Нурпеисов