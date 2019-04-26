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16:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Он хороший тренер, но …». Обозреватель BoxingScene объяснил уход Головкина от Санчеса

Уход экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) от американского тренера мексиканского происхождения Абеля Санчеса вполне оправдан. Об этом в беседе с корреспондентом Vesti.kz заявил обозреватель порталов BoxingScene.com и FightClub.com.tr Сихат Гемичи.

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Накануне, 25 апреля, Головкин объявил о расставании Санчесом, который в ответ назвал своего бывшего подопечным «жадным». По словам тренера, причиной прекращения сотрудничества стало снижение его заработной платы после подписания сделки со стриминговым сервисом DAZN.

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«Санчес исчерпал свой лимит и не может предложить что-либо новое Головкину. При этом я уверен, что Абель очень хороший тренер. Однако он не нашел правильное применение навыкам Головкина. Особенно сейчас, когда это очень важно для продолжения успешной карьеры. Тогда, когда появились соперники, способные выстоять под ударами Головкина», — отметил Гемичи.

Следующий бой Головкин проведет 8 июня в Нью-Йорке против непобежденного канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО). О своем желании поработать с GGG уже сообщил известный американский тренер Роберт Гарсия. Также ситуацию прокомментировал легендарный американский наставник Фредди Роуч.

Напомним, что сотрудничество Головкина и Санчеса началось в 2010 году. Последним поединком под руководством этого тренера стал второй бой против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО) в сентябре 2018 года, в котором казахстанец проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO, потерпев первое поражение в карьере.

Бакытжан Нурпеисов

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