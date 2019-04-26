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26 апреля, источник: Спорт РИА Новости

Боксер Тищенко сообщил о дате и месте следующего боя

КЕМЕРОВО, 26 апр — РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийский чемпион 2016 года по боксу тяжеловес Евгений Тищенко заявил РИА Новости, что его следующий поединок на профессиональном ринге состоится 16 июня в Екатеринбурге.

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Источник: Спорт РИА Новости

Тищенко в конце февраля в Екатеринбурге победил в восьмираундовом матче аргентинца Хосе Грегорио Ульриха, выиграв четвертый подряд поединок на профессиональном ринге. Спортсмен является почетным гостем чемпионата России среди женщин, проходящего в Кемерово 22—27 апреля.

«Мой следующий поединок пройдет ориентировочно 16 июня в рамках большого международного форума, посвященного чемпионату мира среди любителей, который в сентябре также состоится в Екатеринбурге, — сказал Тищенко. — Планируется серьезный бой, возможно, даже титульный, и сейчас ведутся переговоры. Уже подобран соперник, ближе к списку топ-15, но я его называть не буду. Может быть, он (бой) будет 10-раундовым. Думаю, что изменений не будет. Я готовлюсь именно к этой дате. Будем настраиваться на победу».

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«Бои теперь становятся тяжелее, поэтому надо быть к ним максимально готовым, — добавил собеседник агентства. — Поединок пройдет в первом тяжелом весе (весовой категории до 90,7 килограмма). Сейчас у меня идет базовая подготовка, я чуть-чуть поменял тренировочный процесс, занимался общефизической подготовкой, работал над техникой и тактикой. Я готов процентов на тридцать, но будем набирать обороты, 6−7 недель у нас еще есть. Я думаю, что этого будет достаточно, чтобы набрать оптимальную форму».

Тищенко является победителем Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 91 кг.

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