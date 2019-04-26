«Мировой класс»: казахстанский нокаутер Тураров подписал контракт с компанией Фьюри и Сондерса

Источник: Vesti.kz

В пресс-релизе Турарова назвали боксером мирового класса. Компания заявила, что он заключил соглашение перед «атакой на титул чемпиона мира».

Ранее MTK Global открыла филиал в Казахстане. В MTK Kazakhstan намерены найти новых суперзвезд бокса, которые могут стать наследниками Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО). Сейчас компания представляет интересы четырех казахстанцев — это Султан Заурбек (6−0, 4 КО), Нуртас Ажбенов (4−0, 1 КО), Виктор Коточигов (8−0, 4 КО) и Абилхаир Шегалиев (4−0, 3 КО).

По словам Турарова, его цель — стать чемпионом мира. Последний бой он провел в сентябре 2017 года, а сейчас готовится к возвращению на ринг.

«Это отличная новость для меня. Я верю, что МТК Global — лучшая команда менеджеров в боксе, и не могу дождаться начала работы. Многие казахстанские бойцы и тренеры говорили о хороших перспективах бокса в нашей стране после прихода MTK Kazakhstan. И я горжусь, что могу поучаствовать в этом.

Я полон энтузиазма по построению профи-бокса в Казахстане, но я также хочу, чтобы мир увидел меня чемпионом мира. Рано или поздно я этого добьюсь, — заявил Тураров.

Руководитель MTK Kazakhstan Аскар Салыкбаев назвал Турарова одним из самых талантливых казахстанских боксеров, а его бизнес-партнер Ахмед Седдики назвал цель работы с боксером.

«Это еще один знаковый момент для MTK Global, MTK Kazakhtan и для всего казахстанского бокса. Тураров — один из самых ярких боксеров страны. Мы верим в его потенциал и поможем ему стать чемпионом мира», — заявил Седдики.

MTK Global основал бывший претендент на титулы чемпиона мира Мэтью Маклин (35−6, 22 КО). В июне 2013 года он нокаутом в третьем раунде проиграл Головкину, который тогда защитил пояса IBO и WBA.

Компания Маклина предоставляет более ста боксерам менеджерские услуги, в частности по организации боев и тренировочных лагерей, развитию карьеры, юридическим аспектам, пиару и поиску спонсоров. MTK Global и сама проводит вечера бокса, но они рассчитаны на проспектов.

Самые известные клиенты MTK Global — бывшие чемпионы мира Тайсон Фьюри (27−0−1, 19 КО) и Билли Джо Сондерс (27−0, 13 КО). Сейчас компания вышла за пределы бокса и пробует себя в ММА.