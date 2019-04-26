Промоутер «Канело» раскритиковал Головкина за расставание с тренером Санчесом
Промоутер Оскар Де Ла Хойя раскритиковал казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) после его расставания с тренером Абелем Санчесом, сообщает AllBoxing.ru.
Промоутер Оскар Де Ла Хойя раскритиковал казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) после его расставания с тренером Абелем Санчесом, сообщает AllBoxing.ru.
В последнем поединке Головкин в сентябре 2018 года уступил мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (51−1−2, 34 КО), интересы которого представляет компания Golden Boy Де Ла Хойи. Это поражение стало первым в карьере GGG и лишило его титулов WBC, WBA (Super) и IBO.
«Все выглядит так, будто Головкин не хочет признать свою вину и ищет, на кого ее переложить. Но в тот вечер он просто встретил более сильного боксера в лице “Канело”. Головкин начинает превращаться в бизнесмена. Раньше мы слышали о нем лишь то, как усердно он тренируется, как он думает только о боях, о его верности, трудолюбии и ответственности. Сейчас он думает о том, сколько денег он должен платить тренерам. Он беспокоится, что выглядел недостаточно хорошо в последнем бою и решает, что за это надо уволить Санчеса», — цитирует Де Ла Хойю BoxingScene.
Напомним, что о расставании с Санчесом Головкин объявил на этой неделе. В ответ тренер назвал его «жадным и неблагодарным», заявив, что тот захотел снизить ему зарплату после подписания контракта на 100 миллионов долларов со стриминговым сервисом DAZN.
Свой следующий бой Головкин проведет 8 июня в