Промоутер «Канело» раскритиковал Головкина за расставание с тренером Санчесом

«Все выглядит так, будто Головкин не хочет признать свою вину и ищет, на кого ее переложить. Но в тот вечер он просто встретил более сильного боксера в лице “Канело”. Головкин начинает превращаться в бизнесмена. Раньше мы слышали о нем лишь то, как усердно он тренируется, как он думает только о боях, о его верности, трудолюбии и ответственности. Сейчас он думает о том, сколько денег он должен платить тренерам. Он беспокоится, что выглядел недостаточно хорошо в последнем бою и решает, что за это надо уволить Санчеса», — цитирует Де Ла Хойю BoxingScene.