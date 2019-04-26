Казахстанский боксер выиграл дебютный бой в Великобритании и продлил победную серию
Казахстанский боксер Виктор Коточигов победил латвийца Андрея Подусовса, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Виктор Коточигов победил латвийца Андрея Подусовса, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок легкого веса прошел в андеркарте вечера бокса на арене York Hall в Лондоне и продлился все восемь раундов, по итогам которых Коточигов выиграл по очкам.
Для 25-летнего Коточигова эта победа стала девятой (четыре нокаутом) в девяти боях в профи, а 32-летний Подусовс потерпел 11-е поражение при 16 победах (10 нокаутом) и одной ничьей.
Прошедший бой стал для Коточигова дебютным под эгидой менеджерской компании MTK Global и первым в Великобритании. Он дебютировал в профи в декабре 2015 года и дважды дрался в Китае и России, а по разу — в Казахстане, Германии, Грузии и Польше.