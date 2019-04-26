Казахстанский боксер выиграл дебютный бой в Великобритании и продлил победную серию

Поединок легкого веса прошел в андеркарте вечера бокса на арене York Hall в Лондоне и продлился все восемь раундов, по итогам которых Коточигов выиграл по очкам.

Для 25-летнего Коточигова эта победа стала девятой (четыре нокаутом) в девяти боях в профи, а 32-летний Подусовс потерпел 11-е поражение при 16 победах (10 нокаутом) и одной ничьей.