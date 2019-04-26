Соперник казахстанского боксера отказался от боя перед выходом на ринг
Казахстанец Нуртас Ажбенов (4−0, 1 КО) не смог выступить на вечере бокса на арене York Hall в Лондоне, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец Нуртас Ажбенов (4−0, 1 КО) не смог выступить на вечере бокса на арене York Hall в Лондоне, передает корреспондент Vesti.kz.
Соперником легковеса по бою в формате шести раундов должен был стать 33-летний Хамо Аперьян (2−1, 2 КО), но в день поединка армянин отказался от выхода на ринг. Причины такого решения неизвестны, но не исключено, что он получил травму или заболел.
Информацию об отмене боя Ажбенова в соцсетях подтвердил его тренер Анхель Фернандес. Теперь британская менеджерская компания MTK Global, представляющая интересы казахстанца, найдет для него другой вечер бокса на ближайшее время.
24-летний Ажбенов дебютировал в профи в октябре 2018 года. Все четыре боя он провел в Великобритании.
Отметим, что в вечере бокса на York Hall другой казахстанский легковес Виктор Коточигов (9−0, 4 КО) по очкам победил латвийца Андрея Подусовса (16−11−1, 5 КО). Для Коточигова этот бой стал первым в Великобритании и под эгидой MTK Global.