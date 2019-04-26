Соперник казахстанского боксера отказался от боя перед выходом на ринг

Соперником легковеса по бою в формате шести раундов должен был стать 33-летний Хамо Аперьян (2−1, 2 КО), но в день поединка армянин отказался от выхода на ринг. Причины такого решения неизвестны, но не исключено, что он получил травму или заболел.

Информацию об отмене боя Ажбенова в соцсетях подтвердил его тренер Анхель Фернандес. Теперь британская менеджерская компания MTK Global, представляющая интересы казахстанца, найдет для него другой вечер бокса на ближайшее время.

24-летний Ажбенов дебютировал в профи в октябре 2018 года. Все четыре боя он провел в Великобритании.