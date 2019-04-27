Казахстанский боксер провалил взвешивание и снят с боя в США

32-летний Эюбов выступает в полусреднем весе, но этот поединок вперые в карьере был запланирован в первом полулегком весе.

На официальном взвешивании казахстанец показал вес в 64,4 килограмма (142 фунта). Ему было дано время на сгонку, однако на втором взвешивании два с половиной часа спустя его вес оказался еще больше — 65 килограммов (143,5 фунта).