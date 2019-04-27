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09:24 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер провалил взвешивание и снят с боя в США

Бахтияр Эюбов снят с боя против американца Сонни Фредриксона. Как сообщает allboxing.ru, не знающий поражений казахстанский боксер не смог уложиться в необходимый вес.

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32-летний Эюбов выступает в полусреднем весе, но этот поединок вперые в карьере был запланирован в первом полулегком весе.

На официальном взвешивании казахстанец показал вес в 64,4 килограмма (142 фунта). Ему было дано время на сгонку, однако на втором взвешивании два с половиной часа спустя его вес оказался еще больше — 65 килограммов (143,5 фунта).

Напомним, поединок Эюбова против Фредриксона должен был состояться в Луизиане (США) в рамках одного шоу с полуфинальными боями WBSS между Реджисом Прогрейсом и Кириллом Релихом (первый полусредний вес), а такжеи Нонито Донэйром и Стефоном Янгом (легчайший вес).

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