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14:08 (мск), источник: Vesti.kz

Forbes подобрал Головкину трех кандидатов на замену Санчеса

Авторитетный журнал Forbes составил список трех кандидатов, которые могли бы заменить Абеля Санчеса в качестве тренера для экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

О прекращении сотрудничества, которое началось в 2010 году, 25 апреля объявил сам Головкин. Свое решение он объяснил расставание желанием совершенствоваться, добавив, что оно не связано с профессиональными качествами тренера.

Со своей стороны, Санчес обвинил казахстанца в «жадности и неблагодарности». По его словам, Головкин после подписания контракта со стриминговым сервисом DAZN решил сократить жалование тренера Специалист посчитал это предложение недостойным и ответил отказом.

Последним поединком под руководством Санчеса стал для Головкина матч-реванш против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО) в сентябре 2018 года, в котором казахстанец проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, потерпев первое поражение в карьере.

После ухода от Санчеса казахстанец решил сменить и тренировочный лагерь. Готовиться к намеченному на 8 июня поединку против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО) он будет в другом месте.

Пока Головкин и его команда не назвали того, кто станет преемником Санчеса. При этом казахстанец выразил заинтересованность в тренировках недалеко от своего дома в Санта-Монике, штат Калифорния, и есть сообщения, что его лагерь для боя с Роллсом будет проходить недалеко от Лос-Анджелеса.

Основываясь на этой информации, есть несколько кандидатов, кто мог бы заменить Санчеса. По мнению Forbes, новым наставником Головкина может стать:

Вирджил Хантер

Тренажерный зал Хантера находится в пяти часах от дома Головкина в Санта-Монике, что является не самым удобным вариантом. Тем не менее, способность Хантера заставить бойцов сосредоточиться на оборонительной тактике, и постановка джеба — может быть привлекательной для Головкина. Также Хантер известен своей способностью создавать успешные планы на бой, а также сохранять спокойное и равновесие в углу.

Фредди Роуч

Благодаря тому, что тренажерный зал Роуча расположен менее чем в 40 минутах езды от Санта-Моники, его имя должно было всплыть. Роуч — более агрессивный тренер, и многие считают, что именно это нужно Головкину в третьем бою с «Канело». Роуч был в углу Мэнни Паккьяо на протяжении всех самых важных моментов в карьере легендарного филиппинца. Недавно они воссоединились. Результатом стала впечатляющая победа единогласным решением над Адриеном Бронером в январе.

Бади МакГирт

Лучший вариант для Головкина. МакГирт уже давно зарекомендовал себя как тренер, в том числе показав свою эффективность в подготовке восточноевропейских бойцов. Он работал с российским юниором в полусреднем весе Сергеем Липинцом и совсем недавно помогал Сергею Ковалеву побеждать в его матче-реванше с Элайдером Альваресом.

Кроме того, тренажерный зал МакГирта находится всего в 40 минутах езды от Санта-Моники. С точки зрения географической и культурной взаимосвязи МакГирт мог бы стать наиболее разумным вариантом для Головкина, — пишет издание.

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