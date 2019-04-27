Forbes подобрал Головкину трех кандидатов на замену Санчеса
Авторитетный журнал Forbes составил список трех кандидатов, которые могли бы заменить Абеля Санчеса в качестве тренера для
Авторитетный журнал Forbes составил список трех кандидатов, которые могли бы заменить Абеля Санчеса в качестве тренера для
О прекращении сотрудничества, которое началось в 2010 году, 25 апреля объявил сам Головкин. Свое решение он объяснил расставание желанием совершенствоваться, добавив, что оно не связано с профессиональными качествами тренера.
Со своей стороны, Санчес обвинил казахстанца в «жадности и неблагодарности». По его словам, Головкин после подписания контракта со стриминговым сервисом DAZN решил сократить жалование тренера Специалист посчитал это предложение недостойным и ответил отказом.
Последним поединком под руководством Санчеса стал для Головкина
После ухода от Санчеса казахстанец решил сменить и тренировочный лагерь. Готовиться к намеченному на 8 июня поединку против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО) он будет в другом месте.
Пока Головкин и его команда не назвали того, кто станет преемником Санчеса. При этом казахстанец выразил заинтересованность в тренировках недалеко от своего дома в
Основываясь на этой информации, есть несколько кандидатов, кто мог бы заменить Санчеса. По мнению Forbes, новым наставником Головкина может стать:
Тренажерный зал Хантера находится в пяти часах от дома Головкина в
Благодаря тому, что тренажерный зал Роуча расположен менее чем в 40 минутах езды от
Лучший вариант для Головкина. МакГирт уже давно зарекомендовал себя как тренер, в том числе показав свою эффективность в подготовке восточноевропейских бойцов. Он работал с российским юниором в полусреднем весе Сергеем Липинцом и совсем недавно помогал Сергею Ковалеву побеждать в его
Кроме того, тренажерный зал МакГирта находится всего в 40 минутах езды от